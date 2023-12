Estudiantes serbios inician un bloqueo de 24 horas en Belgrado contra los resultados de las elecciones

Decenas de estudiantes serbios se reunieron el viernes en el centro de Belgrado para iniciar un bloqueo de 24 horas de un cruce clave de la capital para protestar contra un presunto fraude electoral.

Este será el primer bloqueo de un día desde las elecciones parlamentarias y locales del 17 de diciembre, en las que el partido de derecha nacionalista del presidente Aleksandar Vucic, SNS, reivindicó una victoria aplastante mientras que la oposición impugnó los resultados.

Según la coalición opositora, "Serbia contra la violencia", "más de 40.000 personas" votaron en los comicios locales de la capital, Belgrado, sin ser residentes en esta ciudad.

Un equipo de observadores internacionales confirmó una serie de "irregularidades" en los comicios y varios países occidentales expresaron su preocupación por el proceso electoral.

Los estudiantes, organizados en el movimiento "Borba" (Lucha), exigen que se anulen los resultados de las elecciones y se celebre una nueva votación.

"En nuestro país, literalmente desde hace décadas, no se ha hecho justicia con respecto a los procesos democráticos. Ahora que por fin tuve derecho a votar, (mi voto) no fue respetado y me siento dolida", declaró a la AFP Jovana Kostadinov, estudiante de 19 años de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Biología de la Universidad de Belgrado.

"¿Quién robó las elecciones?", preguntó el activista Ivan Bijelic a los estudiantes, que respondieron coreando "Ladrones, ladrones".

Los jóvenes formaron un campamento improvisado con tiendas de campaña, mientras algunos se sentaban en el cruce cercano al edificio del gobierno.

Según los resultados definitivos, el SNS se impuso con el 46,7% de los votos en las elecciones parlamentarias, frente al 23,5% de "Serbia contra la violencia".

Desde entonces, los manifestantes bloquearon arterias de la capital y el domingo intentaron penetrar en la alcaldía de Belgrado, rompiendo ventanas. La policía los repelió con gases pimienta.