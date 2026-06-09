Europa afronta un mercado de drogas cada vez más variado

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) alerta sobre los "riesgos derivados de la amplia disponibilidad y el consumo de una gama cada vez más variada de sustancias psicoactivas", según su informe anual publicado este martes.

El documento revela "el costo humano del consumo de drogas, con al menos 7.600 muertes por sobredosis" en 29 países, incluidos los 27 de la Unión Europea, de acuerdo a las últimas cifras anuales, según Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Interiores y Migración, citado en un comunicado publicado junto al informe.

"El policonsumo también es habitual, las personas combinan distintas drogas de una manera que aumenta los riesgos", subraya la agencia.

"Nuevas sustancias psicoactivas siguen detectándose a un ritmo de aproximadamente una por semana", señala el informe.

La "diversificación" de los productos derivados del cannabis también genera preocupación en materia de salud pública.

"La adulteración de productos de cannabis con potentes cannabinoides sintéticos y la amplia disponibilidad de cannabinoides semisintéticos aumentan el riesgo de efectos nocivos", alerta la EUDA.

"Estos dos tipos de sustancias se venden en forma de cigarrillos electrónicos y de productos comestibles, lo que genera preocupación por su posible adopción por nuevos consumidores, potencialmente más jóvenes", añade la agencia.

Los nuevos opioides sintéticos también son motivo de preocupación. "Solo en 2025, siete nuevos opioides de síntesis fueron detectados a través del sistema de alerta temprana de la UE (EWS)", señala la EUDA.

Este sistema, creado en 1997, está diseñado para responder con rapidez a las amenazas que plantean las nuevas sustancias psicoactivas.

El informe muestra que el consumo de cocaína sigue siendo "elevado" en toda Europa, con unos 4,3 millones de europeos de entre 15 y 64 años que la consumieron en el último año.

El volumen interceptado en Europa cayó a 330 toneladas en 2024, frente a las 419 toneladas registradas en 2023, mientras que las operaciones de incautación aumentaron hasta 97.000 (frente a 95.000 en 2023).

Esto sugiere que los traficantes estarían recurriendo a envíos más pequeños y fragmentados para eludir la detección, según la EUDA.