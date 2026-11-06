Exlegislador de Macao, primer condenado por seguridad nacional en esta ciudad china

Un tribunal de la ciudad semiautónoma china de Macao condenó este viernes al exlegislador y activista prodemocracia Au Kam San a 12 años y seis meses de prisión por subversión y otros delitos.

Au, de 69 años, es la primera persona sentenciada en virtud de las leyes de seguridad nacional ampliadas en 2023 en esta antigua colonia portuguesa y paraíso asiático de los casinos que volvió a formar parte de China en 1999.

El exmaestro devenido en legislador coorganizaba vigilias anuales en memoria de las víctimas de la represión de 1989 en la Plaza de Tiananmen en Pekín, manifestaciones que antes solo se toleraban en Macao y en la vecina y también semiautónoma Hong Kong.

Au, detenido en julio de 2025 y cuyo juicio a puerta cerrada concluyó en septiembre tras tres días, fue declarado culpable de "subversión contra el poder político del Estado", entre otros delitos, según un comunicado del tribunal.

Au ayudó a "organizaciones enemigas externas en la recopilación, preparación y difusión pública de diversas imágenes e información que estaban manifiestamente cargadas de reivindicaciones políticas de naturaleza subversiva contra el poder político del Estado", señala el texto.

También buscó "incitar al odio de los residentes de Macao contra el Gobierno Popular Central, con la intención de derrocar y socavar el sistema fundamental del Estado consagrado en la Constitución", agregó.

El gobierno de Macao acogió con satisfacción el veredicto y se comprometió a "aplicar estrictamente la Ley de Seguridad Nacional (...), así como a prevenir, detener y castigar los actos que la pongan en peligro".

- "Juicio farsa" -

La Unión Europea había denunciado el año pasado que la detención de Au, también ciudadano portugués, solo aumentaba las preocupaciones sobre la "erosión del pluralismo político" en Macao.

La subdirectora para Asia de Human Rights Watch, Maya Wang, dijo este viernes que el "proceso judicial injusto y la sentencia severa (...) envían un mensaje escalofriante a todos los críticos pacíficos del territorio". Pidió que Portugal y el bloque europeo ejerzan presión.

La organización Justice Abroad había señalado en julio que a la familia de Au, incluidas su esposa y sus tres hijas, no habían podido verlo ni hablar con él desde poco después de su detención.

"Lo único que pedimos es un juicio justo, las garantías procesales, y que sus más de tres décadas de dedicación al pueblo de Macao no sean borradas ni olvidadas... (Se) nos debe permitir visitarlo o, como mínimo, comunicarnos con él", dijo su hija Cherry, citada entonces en un comunicado.

Michael Polak, director de Justice Abroad y abogado de Londres que dice actuar como asesor legal internacional de Au, afirmó este viernes que el "juicio farsa" contra su cliente "es una vergüenza para Macao" y también llamó a Portugal y a la UE a actuar.

Su destino "sitúa a Macao a la par de los Estados más represivos del mundo", señaló el defensor en un comunicado aparte.

El tribunal informó poco después del fallo que autorizó las visitas de la familia de Au a la prisión.

"¿De un juicio a puerta cerrada a una sentencia pública? ¿Qué tipo de proceso es ese? Es un juicio político", manifestó la esposa de Au, Virginia Cheang Mio San, en una carta abierta este viernes.

Au era maestro, pero tras la represión de 1989 en China, llegó a la conclusión de que Macao necesitaba urgentemente convertirse en una sociedad abierta y democrática, y se dedicó a la política.

"Admito que en la lucha por la democracia no hemos logrado nada, pero creo en sembrar semillas y darles la oportunidad de crecer", declaró a la AFP en 2024.

"Aunque estemos en un invierno crudo, si se producen cambios en el entorno externo, estas semillas en Macao aún podrían tener la oportunidad de brotar y forjar un nuevo camino hacia la democracia", sostuvo.