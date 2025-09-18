Experto israelí advierte que Irán financia grupos terroristas

Un experto israelí en asuntos de Medio Oriente e Irán, el doctor Meir Javedanfar, advirtió que el régimen de Teherán es el responsable de entrenar y financiar los principales grupos terroristas de la región.

Javedanfar aseguró a Metro Libre que en 1991, “los iraníes organizaron una conferencia, un nuevo frente contra la paz de Israel. Dijeron que el régimen iraní decidió ayudar a cualquier grupo que está contra la paz de Israel y quiere destruir a Israel. Desde entonces el régimen ha estado patrocinando una guerra contra Israel por grupos como Hamás, Yihad Islámica, hutíes en Yemen y Hezbolá”.

Según Javedanfar, los iraníes “ayudan a los grupos a construir armas o pasan armas ya construidas, a veces lo mandan en partes o si es difícil mandarlo, les enseñan cómo producir armas en su territorio y financiamiento. Financiamiento, especialmente de grupos como Hezbolá y Hamás, y Yihad Islámica, pero Hezbolá también tiene ingresos de Venezuela, una parte importante de ingresos, hoy en día de Hezbolá, viene de distribución y exportación de drogas usando territorio venezolano a diferentes países, inclusive a los Estados Unidos”.

Advirtió que “es posible que vamos a ver un aumento de la presencia de Hezbolá en Venezuela y también lo usan para el terrorismo, para entrenamiento de grupos. Hasta hay reportes que ellos entrenan gente en Colombia, pero no está confirmado”.