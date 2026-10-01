Familia de mujer que murió por disparos de agente migratorio en EEUU demanda al gobierno Trump

La familia de una estadounidense que murió por disparos de un agente de la policía de inmigración en Minneapolis en enero demandó al gobierno Trump por homicidio y violación de derechos civiles, según documentos judiciales difundidos el jueves.

Renee Good, una madre de 37 años, murió a bordo de su auto por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante una protesta por las redadas contra la inmigración irregular.

Su familia presentó dos demandas ante un tribunal federal. Una señala a Estados Unidos y reclama una indemnización bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios por homicidio culposo, negligencia y otras conductas indebidas.

La segunda demanda alega una conspiración para violar derechos civiles bajo disposiciones de la Ley Ku Klux Klan de 1871, y argumenta que la operación de inmigración apuntó deliberadamente contra las comunidades somalí y hispana y buscó intimidar a las personas que protestaban o vigilaban a los agentes federales

Esta demanda señala al agente del ICE que disparó, Jonathan Ross, y a altos funcionarios del gobierno de Trump, incluida la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Ambos funcionarios acusaron sin fundamento a Good de terrorismo. Noem afirmó falsamente a la prensa que la víctima había "intentado atropellar a un agente de las fuerzas de orden".

"La muerte de Renee no fue un accidente", dijeron los abogados de la familia, calificándola como el "resultado previsible" de políticas que fomentaban enfrentamientos agresivos.

El gobierno de Trump ha defendido su ofensiva antiinmigración y la actuación de sus agentes, sosteniendo que el uso de fuerza letal en este caso fue justificado.

Un video del tiroteo mostró a Good hablando calmadamente con los agentes desde el interior de su vehículo antes de intentar alejarse.

La demanda de la familia afirma que ella estaba desarmada, no era sospechosa de ningún delito y se alejaba del agente en su automóvil cuando este disparó.

La muerte de Good desencadenó protestas en Minneapolis y aumentó el escrutinio sobre la campaña de deportaciones del gobierno.