Familiares de víctimas de la explosión en el puerto de Beirut piden justicia seis años después

Familiares de las víctimas se reunieron este martes en el puerto de Beirut, devastado hace seis años por una explosión, para reclamar "justicia" y la detención de los responsables.

"Hasta ahora no se nos ha hecho justicia, nadie ha rendido cuentas ni ha sido detenido", lamentó a la AFP Hiam al Békaï, que perdió a su hijo Ahmad en la tragedia.

El 4 de agosto de 2020, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia devastó barrios enteros de la capital libanesa, causando más de 220 muertos y 6.500 heridos.

Según las autoridades, esta catástrofe se desencadenó por un incendio en un almacén donde se guardaban sin las precauciones necesarias toneladas de nitrato de amonio utilizado como fertilizante.

"Hoy ya deberíamos tener en nuestras manos el auto de acusación y saber quién mató a nuestros hijos (...), quién trajo el nitrato, quién lo almacenó y quién provocó la explosión", afirmó Hiam al Békaï. "Queremos que (los responsables) respondan por sus actos".

El juez encargado del caso cerró su investigación en marzo, allanando el camino para posibles remisiones a los tribunales de cerca de 70 personas interrogadas, entre ellas responsables políticos, de seguridad y militares, así como funcionarios, indicó entonces una fuente judicial a la AFP.

El juez remitió los elementos a la fiscalía para que se pronuncie antes de formular posibles imputaciones. Pero, desde entonces, el caso no ha avanzado y, en estos momentos, no hay nadie detenido en Líbano en relación con este asunto.

"El fiscal está preparando sus alegaciones y esperamos que, en un plazo de entre 60 y 90 días, vuelva a remitir el expediente al juez", quien se pronunciará en ese momento, afirmó a la AFP el ministro de Justicia, Adel Nassar, presente en la concentración en honor a las víctimas.