Filipinas y China se acusan mutuamente por la colisión de unos barcos en un mar en disputa

La guardia costera de Filipinas acusó este domingo a un barco chino de embestir deliberadamente un buque gubernamental filipino en el disputado Mar Meridional, mientras Pekín culpó a Manila por el incidente.

Los dos países tienen frecuentes enfrentamientos de barcos en esta zona marítima en disputa, que China reclama como propia casi en su totalidad, pese a un fallo internacional de que su demanda carece de sustento legal.

Según Filipinas, el barco de los guardacostas de China (GCC) inicialmente disparó un cañón de agua el domingo contra el BRP Datu Pagbuaya, un navío perteneciente a la oficina gubernamental de pesca.

"Solo tres minutos después (...) el mismo navío embistió deliberadamente la popa del BRP Datu Pagbuaya", según el comunicado filipino.

Precisó que el incidente ocurrió cerca de la isla Thitu, parte del grupo de islas Spratly que China reclama como parte de su territorio.

Sin embargo, los guardacostas de China aseguraron que el incidente ocurrió luego de que el navío filipino ingresó a aguas cercanas a Sandy Cay, donde "ignoró repetidas advertencias firmes de la parte china y se acercó peligrosamente al barco chino".

"La responsabilidad total corresponde al lado filipino", expresó el portavoz chino Liu Dejun el domingo en un comunicado.

Pero la guardia costera filipina aseguró que "pese a estas tácticas de matonería y acciones agresivas (...) no nos dejaremos intimidar".