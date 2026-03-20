Fin del juicio al exlíder del Sinn Féin Gerry Adams tras un acuerdo con víctimas del IRA

Tres víctimas de atentados del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Inglaterra retiraron su demanda contra el exlíder republicano Gerry Adams, tras un acuerdo entre las partes, anunció el viernes el juez del Tribunal Superior de Londres.

Adams, histórico dirigente norirlandés del partido nacionalista Sinn Féin, que no se encontraba en la sala, estaba siendo demandado por tres hombres que resultaron heridos en ataques del IRA durante las décadas de 1970 y 1990.

Los demandantes buscaban responsabilizarlo de los atentados.

"Las partes han acordado que la demanda se dé por concluida", dijo el juez Jonathan Swift.

Era la primera vez que el exlíder político norirlandés, de 77 años, comparecía ante un tribunal inglés, negando el martes, cuando testificó, haber pertenecido al IRA.

Adams asumió en 1983 el liderazgo del Sinn Féin, brazo político del IRA, un grupo paramilitar opuesto a toda presencia británica en la isla de Irlanda.

Las víctimas reclamaban a Gerry Adams una libra (1,30 dólares) simbólica en concepto de daños y perjuicios.