Fiscales alemanes investigan a un hombre centenario sospechoso de haber sido guardia en un campo nazi

Fiscales alemanes están investigando un hombre de 100 años sospechoso de haber sido guardia en un campo de concentración nazi y participar en ejecuciones en los años finales de la Segunda Guerra Mundial.

Autoridades de Dortmund señalan que los crímenes ocurrieron entre diciembre de 1943 y septiembre de 1944, afirmó el fiscal Andreas Brendel el lunes, confirmando una información de Bild.

El hombre se habría desempeñado en el campo de prisioneros de guerra en Hemer (oeste), al que ingresaron al menos 100.000 soldados, la mayoría soviéticos, y en el que murieron miles de ellos.

Muchos procesos similares han sido iniciados en los últimos años, con base en el realizado en 2011 al ex guardia de campo de la muerte de Sobibor, John Demjanjuk, pese a que no se suministró prueba de que matara directamente a alguna persona.

Otro ex guardia, Josef Schuetz, fue sentenciado en junio de 2022 a cinco años de cárcel y murió menos de un año después a la edad de 102.

En abril un ex guardia en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín, murió antes de que pudiera responder a las preguntas de la corte sobre acusaciones de ser cómplice del asesinato de 3.300 personas.