Fiscalía australiana pide endurecer sentencia de por vida a asesina de los hongos

La fiscalía australiana pidió este jueves endurecer la sentencia de cadena perpetua contra la mujer condenada por matar a varios familiares de su esposo con hongos venenosos, al eliminar la posibilidad de que obtenga la libertad condicional.

Erin Patterson, de 51 años, fue declarada culpable el año pasado por la muerte de los padres y una tía de su marido -del cual estaba separada- en 2023, al servirles un almuerzo de ternera con setas tóxicas, en un juicio que desató un frenesí mediático.

También fue condenada por el intento de asesinato de un tío de su antigua pareja, un pastor que sobrevivió al envenenamiento después de varias semanas internado en el hospital.

Durante una audiencia judicial celebrada el miércoles y este jueves en Melbourne, Patterson buscó revertir su condena por triple asesinato, mientras los fiscales intentaron asegurar que permanezca detenida el resto de su vida.

Patterson fue sentenciada a prisión de por vida, pero el juez determinó que podrá optar por la libertad condicional después de 33 años encarcelada.

Pero la fiscalía insistió en que restringir a 33 años el período sin derecho a salir bajo fianza no refleja la gravedad de sus crímenes, declaró a los jueces el fiscal público Brendan Kissane.

"Sostenemos que por estos delitos, la acusada debería ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", afirmó.

"Por supuesto sabemos que es una petición severa, pero sostenemos que la naturaleza de los delitos en este caso así lo exige", agregó.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.

El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.