Francia condena a cadena perpetua a mujer por violar y matar a una adolescente

La justicia francesa condenó este viernes a cadena perpetua incondicional, la pena máxima prevista en su legislación, a una mujer por violar, torturar y matar en 2022 a una adolescente de 12 años.

El asesinato de Lola en el edificio donde vivía en París causó una tormenta política en Francia, con la ultraderecha y la derecha subrayando que la autora era una argelina en situación irregular.

Por estos hechos, Dahbia Benkired, de 27 años, se convirtió en la primera mujer condenada en Francia a la cadena perpetua incondicional, como había reclamado también la fiscalía.

El tribunal de París retuvo en su decisión "la extrema crueldad" de los hechos y el "perjuicio psicológico indescriptible causado a la víctima y a la familia" en circunstancias "casi innombrables".

"Pido perdón y es horrible lo que hice. Es todo lo que tengo que decir", dijo Benkired en sus últimas palabras, antes de que los magistrados y el jurado popular se retiraran a deliberar.

Los hechos se remontan al 14 de octubre de 2022 en un edificio del noreste de París, donde los padres de Lola vivían y trabajaban como conserjes y la hermana de Benkired también residía.

Las imágenes de videovigilancia de la residencia situada en un barrio familiar mostraron a la acusada acercándose a la adolescente de 12 años, cuando esta regresaba de clase.

Benkired la obligó a acompañarla al apartamento de su hermana, donde la sometió a actos sexuales, la golpeó con tijeras y un cúter, y la asfixió con cinta adhesiva, según la investigación.

A continuación, metió el cadáver en un baúl y se dio a la fuga. Pese a que regresó al apartamento, fue finalmente detenida en casa de un amigo un día después.

Pese a la condena a la pena máxima, Benkired podrá solicitar la libertad condicional cuando cumpla 30 años de prisión. Sin embargo, la justicia podrá rechazarlo si la considera peligrosa.

El juicio no permitió conocer los verdaderos motivos del asesinato, ya que la acusada mantuvo explicaciones incoherentes, fluctuantes y contradictorias ante la investigación.

Su abogado, Alexandre Valois, apuntó a los "traumas" vividos por su cliente desde su infancia, como violaciones, prostitución o consumo de cánnabis.