Francia e Italia quieren establecer una coalición multinacional para sustituir fuerza de la ONU

Francia e Italia quieren conformar una "coalición" multinacional que sustituya a la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul), afirmó este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni.

"Queremos poner en marcha una coalición en el marco del dispositivo posterior a la Finul, evidentemente en coordinación con la Unión Europea y la ONU, para reforzar la soberanía de Líbano y de sus fuerzas armadas e impedir que su territorio se convierta en un punto de apoyo para una escalada regional", declaró Macron tras la cumbre bilateral celebrada en Antibes, una ciudad francesa del Mediterráneo, a 40 kilómetros de la frontera con Italia.

Meloni dijo por su parte que "Italia y Francia pueden marcar una gran diferencia". "Desde nuestro punto de vista, es necesario garantizar una presencia internacional que evite un vacío de seguridad extremadamente peligroso", añadió.

Francia es uno de los principales contribuyentes a la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, que cuenta con cerca de 7.500 efectivos de casi 50 países.

Están desplegados en el sur del Líbano, a lo largo de la línea azul, que fija la frontera con Israel desde hace décadas y que ha servido de zona de amortiguamiento, sin impedir las hostilidades.

Israel declaró este jueves que solo retirará sus tropas del sur del Líbano una vez que el movimiento proiraní Hezbolá se desarme, en un momento en que ambos países participan en negociaciones en Washington promovidas por Estados Unidos.

El ejército israelí ha lanzado ataques aéreos generalizados en Líbano y desplegó tropas al sur del país después de que Hezbolá entrara en la guerra de Oriente Medio en venganza por la muerte del entonces líder supremo iraní Alí Jamenei en el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

El Consejo de Seguridad de la ONU, bajo presión de Estados Unidos, decidió en agosto poner fin al mandato de la Finul el 31 de diciembre de 2026.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha declarado que será necesaria una fuerza de paz en el Líbano una vez que expire el mandato de la misión actual, una opción que probablemente enfrentará la oposición de Estados Unidos e Israel.