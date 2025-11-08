Francia está decidida a "combatir" el narcotráfico, afirma el canciller desde Colombia

El jefe de la diplomacia de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró el sábado a la AFP la determinación de su gobierno de "combatir" el tráfico de drogas, que "inunda" Europa, especialmente mediante la creación de una academia dedicada al tema en América Latina.

"Estamos decididos a combatir a estos tráficos de todo tipo, no solo el narcotráfico, que plantean cuestiones de salud pública para nuestro país, pero también de seguridad para las francesas y los franceses", afirmó desde Puerto Antioquia, en la costa caribeña, en una región del noroeste de Colombia donde opera el poderoso cartel Clan del Golfo.

Barrot está en Colombia para participar en la cuarta cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará el domingo y lunes en la ciudad de Santa Marta con una menguada participación de jefes de Estado.

Aprovechó la ocasión para visitar el golfo de Urabá, donde está a punto de inaugurarse un enorme puerto que constituye uno de los mayores proyectos de inversión privada francesa en Colombia.

Barrot aseguró que Francia no solamente es "espectadora de la explosión del narcotráfico en América Latina, en el Caribe, sino también en Europa".

"No solo vemos cómo la droga nos inunda, sino también cómo los narcotraficantes se desplazan e instalan laboratorios. (...) Todo esto debe cesar", declaró, rodeado de un importante dispositivo de seguridad.

El gobierno francés prevé abrir una academia regional para la lucha contra el crimen organizado, con sede en República Dominicana, que ofrecerá cursos a investigadores y funcionarios de aduanas.

Este programa de capacitación está previsto para el próximo año en cooperación con otros países de la región y "en particular con Colombia, primer productor de cocaína" en el mundo, precisó el ministro.

Barrot también mencionó un reciente acuerdo de extradición entre Francia y Colombia para "narcocriminales de ambos lados", que espera sea aprobado por los parlamentos de los dos países.

El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Emmanuel Macron reiteró su "preocupación" ante la tensa situación en la región tras el despliegue militar ordenado en agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico que han causado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.

"Francia está presente con sus territorios de ultramar en primera línea" de estas operaciones militares que "se han apartado de las normas del derecho internacional y del derecho marítimo", subrayó el ministro.

Ante los temores expresados por Brasil y Colombia de que el despliegue militar estadounidense en el Caribe derive en una invasión de Venezuela, Barrot reiteró el compromiso de Francia con la "soberanía de los Estados", como afirmó recientemente Macron.