Francia juzgará a un soldado por revelar secretos a una periodista

Francia juzgará el próximo año a un ingeniero militar acusado de filtrar secretos de defensa a una periodista que escribió sobre la sensible cuestión de la cooperación militar con Egipto, informaron este jueves varias fuentes.

La investigación se centró en varios artículos publicados por el sitio web Disclose a partir de 2019, relacionados con las ventas de armas francesas al extranjero y con la misión de inteligencia francesa "Sirli" en Egipto, que este país habría aprovechado para matar a opositores.

Sin embargo, la periodista que escribió los artículos, Ariane Lavrilleux, no será juzgada ya que su artículo fue considerado de "interés público", según una fuente próxima al caso.

La fiscalía solicitó que el militar fuera juzgado por el cargo menor de violación del secreto profesional, pero el juez instructor ordenó el 9 de octubre juzgarlo en mayo de 2026 por filtrar secretos de defensa, agregó.

La fiscalía de París confirmó que se había ordenado el juicio, pero indicó que había apelado el lunes la decisión del magistrado de juzgarlo por el cargo más grave.

El ingeniero ha negado cualquier delito. Su abogada, Margaux van der Have, estimó que la acusación no se basaba en "hechos establecidos", sino más bien en la "probabilidad" de una filtración.

La detención de Lavrilleux en 2023 indignó a sus colegas periodistas y planteó preguntas sobre cómo el gobierno emplea polémicas leyes en cuestiones de secreto nacional, en un país que defiende la libertad de expresión.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó entonces el arresto como parte "de un ataque más amplio" contra los periodistas que "intentan exponer las acciones opacas de los servicios de inteligencia franceses".

"Si no protegemos las fuentes, es el fin del periodismo", aseguró Lavrilleux.