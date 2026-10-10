Fuerzas yemenitas afirman avanzar contra los hutíes cerca del estrecho de Bab el Mandeb

Las fuerzas yemenitas avanzaron frente a los hutíes proiraníes en la zona del estrecho de Bab el Mandeb, pero sin lograr garantizar la seguridad en esa vía marítima estratégica, indicaron este sábado a la AFP fuentes militares del bando gubernamental.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, al que Riad apoya, se reactivó en julio y, desde entonces, se ha extendido al vecino reino petrolero.

Además de apoderarse de territorio a lo largo de la costa del mar Rojo en Yemen, los hutíes han atacado con drones y misiles centros de transporte, instalaciones energéticas y otros objetivos civiles en Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo.

Según las fuentes militares del bando gubernamental y un responsable hutí, los combatientes antigubernamentales, que se habían apoderado del estrecho de Bab el Mandeb durante una ofensiva relámpago a principios de septiembre, continúan controlando la isla de Mayun, en ese paso marítimo.

"Nuestras fuerzas mantienen el control de Bab el Mandeb, la isla de Mayun y otras zonas" del litoral occidental del país, declaró a la AFP Hizam al Asad, un miembro de la oficina política de los hutíes.

"El enemigo saudita es enteramente responsable de las (...) repercusiones de su escalada en Bab el Mandeb en lo que respecta a la seguridad de la navegación internacional", añadió.

El estrecho de Bab el Mandeb conecta Europa con Asia a través del canal de Suez y se ha cobrado una importancia crucial para eludir el de Ormuz, cerrado de facto por Teherán a raíz de la guerra en Oriente Medio y que queda al otro lado de la península arábiga.

Una fuente militar del bando gubernamental dio cuenta el viernes de una "gran operación" para retomar el control de esa vía marítima.

Con todo, es imposible verificar las afirmaciones de las partes beligerantes de forma independiente, pues los periodistas difícilmente pueden acceder al terreno, donde la situación evoluciona rápidamente.

Los enfrentamientos en el oeste de Yemen han dejado al menos 63 muertos en las últimas 24 horas (35 miembros de las fuerzas gubernamentales y 28 combatientes hutíes), según datos transmitidos por ambos bandos a la AFP.

La coalición progubernamental dirigida por Arabia Saudita había anunciado de madrugada que emprendió una "operación a gran escala" contra los hutíes y el canal hutí Al masirah a ese grupo proiraní dio cuenta de ataques en Saada, en el noroeste de Yemen.

Según el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, se destruyeron "136 objetivos militares" de los hutíes.