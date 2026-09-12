Gigantes de la IA de acuerdo en poner un pie en el freno a su desarrollo

El jefe de OpenAI, Sam Altman, y el director de xAI, Elon Musk, dijeron el sábado que coinciden con el CEO de Anthropic, Darío Amodei, en que es necesario pisar el freno en el desarrollo de la inteligencia artificial, tras varios incidentes preocupantes.

Amodei, hizo un llamado el sábado a que las empresas de inteligencia artificial (IA) avancen de manera más lenta y cautelosa en el desarrollo de esta poderosa tecnología, y afirmó que la prevención de riesgos es primordial.

"Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos hacer un uso inteligente del tiempo que ganemos", escribió Amodei en una entrada de blog.

"La IA conlleva riesgos y, dado que es una tecnología tan poderosa, estos riesgos son graves", indicó.

"No construir la tecnología priva a la humanidad de beneficios o simplemente pone la IA en manos de poderes autoritarios, mientras que construirla demasiado rápido es imprudente. Hemos tratado de buscar una vía intermedia", dijo Amodei, que cofundó Anthropic con su hermana Daniela en 2021.

"Pero en los últimos meses me he convencido de que abordar plenamente los riesgos requiere aún más prudencia", afirmó.

Altman y Musk reaccionaron a su escrito.

"Estoy de acuerdo con Darío", escribió Altman en X, añadiendo que su empresa seguirá el ejemplo de Amodei al aceptar evaluadores externos de seguridad.

"Darío tiene razón", intervino Musk de su lado.

Estos comentarios se producen unos días después de que el investigador de IA Jacob Coxon, que dejó OpenAI para incorporarse a Anthropic, decidiera abandonar la industria, acusando a ambas empresas estadounidenses de "jugar con nuestras vidas" en la carrera por desarrollar modelos capaces de automejorarse.

- ¿Cambio? -

La declaración de Amodei coincide, además, con otro llamamiento de Anthropic, a principios de junio, para ralentizar o suspender el desarrollo de la IA.

Luego, a finales de julio, Altman dijo que los desarrolladores quizá tengan que frenar voluntariamente sus rápidos avances para dar a la sociedad la oportunidad de ponerse a tiro.

Más o menos al mismo tiempo, más de 1.000 empleados de empresas punteras de IA, incluido Amodei, firmaron una petición al gobierno estadounidense solicitando ayudar a "marcar deliberadamente el ritmo (de evolución, ndlr) de la frontera del desarrollo automatizado de IA".

OpenAI había revelado que durante las pruebas, los modelos de IA se escaparon de su entorno confinado, se conectaron a internet e infiltraron Hugging Face, un sitio que los desarrolladores utilizan para almacenar y compartir código.

A principios de esta semana, Coxon, de 27 años, hizo sonar la alarma tras haber pasado los tres últimos años preentrenando modelos de IA, primero en OpenAI y luego, este año, en su rival Anthropic, al que consideraba más cauto en su enfoque.

El preentrenamiento es la etapa en la que los modelos de IA absorben cantidades ingentes de datos.

"Ninguna de las dos empresas está actuando de forma responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de automejorarse y jugando con nuestras vidas", dijo Coxon el martes.

"Las personas que construyen IA creen firmemente que podría matarnos a todos antes de que termine la década", afirmó en una publicación en X.

La superinteligencia es el punto teórico en el que las capacidades de la IA superan a la inteligencia humana.

- Advertencia -

Amodei advirtió que el incidente de Hugging Face no debería tomarse como un caso aislado.

"Un enjambre de agentes (de IA) actuó esencialmente como un colectivo fanáticamente devoto, llevando a cabo ciberataques contra objetivos que no se les pidió atacar y que eran ajenos a la tarea en cuestión", explicó.

"Dado el ritmo acelerado del desarrollo de capacidades de la IA, me preocupa que en 6 a 12 meses ese tipo de enjambre pueda ser capaz de tomar el control de todo internet", lo que potencialmente generaría daños por cientos de miles de millones de dólares, añadió.

Amodei también sugirió que las empresas trabajen juntas para establecer normas de seguridad comunes y afirmó que apoyaba algún tipo de cooperación gubernamental sobre esta cuestión.

A principios de agosto, el gobierno estadounidense instauró un proceso voluntario de revisión de seguridad para modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento, pero los parámetros de ese programa son poco claros.

Los observadores de la industria dicen que no están seguros de cuán efectivo sería, ya que la administración del presidente Donald Trump hasta ahora ha favorecido un enfoque desregulador hacia la mayoría de las industrias, incluida la tecnológica.