Gigantesca tormenta de nieve y hielo azota a EEUU

Una gigantesca tormenta invernal descargó nieve y lluvia helada sobre Nuevo México y Texas el sábado mientras se desplazaba por Estados Unidos hacia el noreste, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Compradores vaciaron los estantes de los supermercados mientras el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) pronosticaba grandes nevadas en algunas áreas y acumulaciones de hielo posiblemente "catastróficas" por lluvia helada.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses pueden verse afectados por la tormenta. Al menos 16 estados y la capital Washington declararon estados de emergencia.

"Tómense esta tormenta en serio, amigos", dijo el NWS en X, prediciendo una "franja asombrosamente larga" de nieve desde Nuevo México, en el suroeste, hasta Maine, en el extremo noreste.

Más de 3.400 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos fueron cancelados el sábado. Y más de 1.100 fueron retrasados, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

En Texas, la lluvia helada azotó Dallas y las temperaturas cayeron a los -6ºC.

En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes de la cuarta ciudad más poblada del país resguardarse el sábado por la noche durante las siguientes 72 horas.

En esta metrópolis de casi 2,4 millones de habitantes se abrirán desde la tarde del sábado centros de acogida, especialmente para personas sin hogar.

Las autoridades estatales también quisieron transmitir tranquilidad sobre la solidez de la red eléctrica, que sufrió un apagón general durante la última gran tormenta invernal en 2021.

La nieve también golpeó a los estados de Oklahoma y Arkansas, y en algunos puntos se reportaron hasta 15 centímetros de acumulación, dijo el NWS.

Según las previsiones, la tormenta azotará la poblada región de los estados del Atlántico medio y del noreste antes de que se asiente una masa de aire gélido.

"Los efectos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con episodios de recongelamiento que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar en un futuro previsible", señaló el servicio meteorológico.

El gobierno federal anunció que sus oficinas estarán cerradas el lunes, de manera preventiva.

"Continuaremos monitoreando y estando en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

- "Condiciones extremadamente peligrosas" -

Las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia Estados Unidos, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita el cinturón de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esa zona polar de Norteamérica. Pero los científicos esperan contar con más datos, durante un periodo más largo, para establecer un vínculo entre estas tormentas invernales extremas y el cambio climático.

El NWS advirtió que el hielo intenso puede provocar "cortes de energía eléctrica de larga duración, daños extensos en los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables", incluso en muchos estados que no suelen tener inviernos intensos.

En el estado de Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul llamó a no salir a la calle. "Cinco o seis minutos afuera pueden literalmente ser peligrosos para la salud", advirtió.

Enfatizó en la necesidad de tomar precauciones como proteger las tuberías, usar los calentadores con cuidado y verificar el estado de los vecinos más vulnerables.

Partidos de básquetbol profesionales y universitarios fueron reprogramados por las condiciones climáticas.

Las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, en especial en las Grandes Llanuras y el centro norte del país, donde se pronostican mínimas de sensación térmica por debajo de los -45ºC.