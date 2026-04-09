"Gracias" Trump, celebra el expresidente hondureño tras la anulación de la condena en EEUU por narcotráfico

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró el miércoles que una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló su condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024, tras lo cual agradeció al presidente Donald Trump.

Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue indultado por Trump en noviembre pasado en medio de la fuerte presión que ejercía para que el ahora presidente Nasry Asfura, copartidario del exmandatario, ganara los comicios.

"Es un borrón completo, es justicia total (...). Le damos las gracias al presidente Trump, a todos los amigos que sé que son miles y miles en Honduras y fuera de Honduras que nos han apoyado", aseguró Hernández en una conferencia virtual desde una ciudad estadounidense sin identificar.

Su mensaje fue transmitido durante una conferencia de prensa en la que su esposa, Ana García, anunció que una corte de apelaciones anuló "la condena y sentencia", y ordenó al juez Kevin Castel eliminar" el castigo impuesto en junio de 2024.

"Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más", anunció García en su casa de Tegucigalpa.

Hernández fue condenado bajo cargos de haber ayudado a introducir cientos de toneladas de droga a Estados Unidos en alianza con capos como el mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

"Hoy el sistema de justicia de los Estados Unidos me da la razón", agregó Hernández, quien pidió a Trump que apruebe visas a su familia para reencontrarse.

Cuando concedió el indulto, Trump aseguró que "JOH", como le llaman los hondureños, fue víctima de un "montaje" de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

Pero para muchos el indulto es una contradicción con su política de mano dura contra el narcotráfico en América Latina.

- "Volveré con la frente en alto" -

La defensa del exgobernante había desistido de la apelación, al considerar que ya no hacía falta por el indulto.

Hernández, abogado de 57 años, fue extraditado en abril de 2022 -poco después de dejar la presidencia- por el entonces gobierno izquierdista de Xiomara Castro, bajo la ley de extradición que él mismo aprobó presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso.

"Hace cuatro años me sacaron de una forma oprobiosa del país por una venganza política de aquellos que acosándome querían esconder sus propios delitos", manifestó el expresidente en su mensaje virtual.

Pero ahora, dijo, "no hay antecedente criminal". "Pronto volveré con la frente en alto, como siempre la tuve, a pesar de que quisieron que me arrodillara. Voy a seguir demostrando mi inocencia", añadió.

El exmandatario pidió además a la justicia hondureña "que suspenda la orden de captura" para enfrentar cargos en su país si es necesario.

Hernández siempre se consideró víctima de una "venganza" de los capos que extraditó. Muchos de ellos declararon en su contra en la corte de Nueva York.

Un testigo contó en el juicio que escuchó al expresidente jactarse de que iba a "meter la droga a los gringos en sus propias narices" y no se iban "a dar ni cuenta".

Su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, fue detenido en 2018 en Miami y condenado en 2021 a cadena perpetua por narcotráfico a "gran escala".