Grecia ante una situación "extremadamente difícil" por incendios con fuertes vientos

Grecia confronta en plena temporada turística varios incendios violentos en medio de una situación compleja, con condiciones meteorológicas "extremas" y vientos que alcanzan a menudo los 100 kilómetros por hora, indicó el domingo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en este país golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea.

Afectada cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

Ahora se encuentra en estado de máxima alerta.

Estos días son "extremadamente difíciles", escribió el Primer Ministro en Facebook.

"Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad", dijo al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.

"Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa", señaló Mitsotakis.

Situada a 70 km al noroeste de la capital, Porto Germeno, en el golfo de Corinto, es un lugar de veraneo muy apreciado por los atenienses, que allí poseen casas de vacaciones y cuya población aumenta considerablemente en verano.

Los daños ya son de por sí considerables, afirmaron varios testigos a la AFP.

"El fuego era demasiado violento y el viento soplaba con una fuerza increíble. No había nada que hacer, salvo mirar el incendio. Mi casa quedó completamente destruida", declaró el sábado a la AFP Minas Tsotdanis, un agricultor que vive en una aldea cercana.

Decenas de viviendas han resultado dañadas o destruidas, según las autoridades.

De acuerdo a Théodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional, los incendios alrededor de Porto Germeno parecen haber afectado una zona de más de 10.000 hectáreas, casi el doble de la estimación inicial.

"Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un mega-incendio", escribió en Facebook.

- Varios frentes -

Con fuertes vientos soplando durante la mayor parte de la semana, los bomberos han tenido que enfrentarse a decenas de incendios diarios.

Un nuevo incendio se declaró a última hora del sábado en la isla jónica de Cefalonia.

El ministro griego de Protección Civil, Evangelos Tournas, declaró el sábado que los bomberos habían sido "llevados al límite".

Tres bomberos murieron esta semana en funciones, dos en Creta y uno en el Peloponeso. A principios de esta semana, incendios en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas, indicó meteo.gr.

La violencia de los vientos ha creado "condiciones extremadamente difíciles que dieron lugar a muchos casos en los que los aviones o bien no pueden recoger agua o no pueden realizar descargas debido a turbulencias extremas", señaló Tournas.

Porto Germeno y otros pueblos fueron evacuados cuando estalló el incendio el viernes.

Aunque los vientos amainaron a última hora del sábado, el área metropolitana de Atenas y las localidades cercanas de Voiotia y la isla de Eubea se encontraban el domingo en un nivel de riesgo de incendio casi máximo, informó el ministerio de Protección Civil.

Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana.

En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.