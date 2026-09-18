Guinea prohíbe el canal francés France 24 por calificar al presidente de "golpista"

El organismo regulador de los medios de comunicación de Guinea prohibió el jueves la transmisión del canal francés France 24, después de que un presentador calificara al líder del país de "presidente golpista".

Esta nación de África Occidental está gobernada con mano de hierro por el presidente Mamady Doumbouya, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado, y las voces disidentes se han reducido al mínimo.

La Alta Autoridad de Comunicación (HAC) de Guinea citó los "comentarios del canal de televisión que se consideran un menoscabo a la dignidad del jefe de Estado, Mamady Doumbouya" al anunciar su decisión.

La HAC ya había emitido una advertencia formal a France 24 el miércoles, al pedirle que "realizara las correcciones editoriales necesarias en todas sus plataformas digitales".

El video del lunes en el que se describe a Doumbouya como un "presidente golpista" seguía visible en el sitio web del canal el jueves, acompañado de un mensaje escrito se califica la expresión como un error.

Al ser contactada por la AFP, France 24 señaló que "se disculpó y corrigió el error tanto al aire como en línea".

La HAC afirmó que había revocado la autorización de France 24 para transmitir en Guinea y que se habían retirado las acreditaciones de prensa a sus corresponsales, enviados especiales y colaboradores.

Doumbouya llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2021, antes de ser elegido presidente en diciembre de 2025 en unas elecciones en las que no hubo oposición significativa.

Desde su llegada al poder, se han disuelto partidos políticos y numerosas personas que expresaron su disidencia han sido detenidas, condenadas, obligadas a exiliarse o han desaparecido.

France 24 ya había sido prohibida en Malí, Burkina Faso y Níger, países vecinos del Sahel gobernados por juntas militares que han cortado lazos con Francia, su antigua potencia colonial, y se han alineado con Rusia.