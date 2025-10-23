Habitantes y candidatos a la alcaldía de Nueva York condenan redada migratoria

Una redada federal de inmigración contra vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York, realizada el martes, desató fuertes protestas entre los residentes y la condena unánime de los candidatos a la alcaldía de la Gran Manzana.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes federales detuvieron a nueve "inmigrantes ilegales" el martes bajo sospecha de diversos delitos, incluyendo la venta de productos falsificados.

Los neoyorquinos respondieron a la redada con marchas el martes y el miércoles por algunas calles de Manhattan con pancartas que reclamaban la salida inmediata de la ciudad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Es muy importante mostrar solidaridad con nuestros vecinos, que están siendo atacados por un Estado cada vez más autoritario y corrupto", declaró a AFP Emma Ehrlich, de 37 años.

"Esto no es lo que quieren los neoyorquinos", añadió. ICE y la policía "no representan a los residentes de esta ciudad. Valoramos a los inmigrantes, ya sean documentados o indocumentados".

El miércoles en la noche, durante el segundo y último debate de la contienda por la alcaldía que empieza el sábado, el favorito demócrata, Zohran Mamdani, calificó al ICE como "una entidad imprudente".

Sus rivales Andrew Cuomo (demócrata que concurre como independiente) y Curtis Sliwa (republicano) argumentaron que estas operaciones contra la venta de productos falsificados las debería realizar la policía de la ciudad, no los agentes federales.

"Una gran cantidad de agentes federales deportan gente. Y ahora llegan a Nueva York (...). No toleraremos al ICE en nuestra ciudad", dijo Lorelei Cream, una manifestante de 18 años.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, una férrea opositora de Trump, hizo un llamado al público para que proporcione información, fotos y videos sobre las actividades de ICE en la ciudad.

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York y líderes religiosos planean ofrecer una conferencia de prensa el jueves, instando al presidente a no enviar tropas de la Guardia Nacional, como lo hizo en otras importantes ciudades demócratas, como Portland, Chicago, Washington, Memphis y Los Ángeles.