Hamás denuncia un supuesto plan para desplazar a los palestinos: "Gaza no está en venta"

Gaza no está "en venta", dijo un responsable del grupo armado palestino Hamás este lunes, tras informes de prensa que indican que EEUU planea desplazar a la población del territorio y transformarlo en un centro turístico y tecnológico cuando termine la guerra.

El supuesto plan, al que tuvo acceso el diario estadounidense The Washington Post, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.

Quienes acepten irse recibirán 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

Contactado por AFP, el departamento de Estado norteamericano no respondió de inmediato al reporte, publicado pocos días después de una reunión en Washington que según el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, pretendía examinar un "plan muy completo" para la posguerra en la franja.

Según el Post, el territorio palestino sería administrado durante 10 años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una "entidad palestina reformada y desradicalizada".

A los propietarios de tierras se les ofrecerán "tokens digitales" para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas "ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)" que se construirán en la franja.

Pero Hamás descartó cualquier plan en ese sentido y un miembro de su oficina política, Bassem Naim, dijo en declaraciones en las redes sociales que "Gaza no está en venta" y que el territorio es "una parte integral de la gran patria palestina".

Otro responsable de Hamás dijo, bajo condición de anonimato, que el grupo rechaza "todos estos planes que desplazan a nuestro pueblo y mantienen al ocupante en nuestras tierras", y que tales propuestas son "inútiles e injustas".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su respaldo a un proyecto similar anunciado en febrero pasado por el presidente Trump, quien dijo que quería tomar "el control" de Gaza y convertirla en la Riviera de Oriente Medio.

Sobre la población, dijo que podrían irse a vivir a otro lugar.

Este proyecto fue entonces rechazado por los países árabes, occidentales y por la ONU.

Qasem Habib, un palestino de 37 años que vive en una carpa en el barrio Al Rimal de la ciudad de Gaza, dijo a AFP que la propuesta reportada era "un disparate".

"Si quieren ayudar a Gaza, ya saben cómo: presionando a Netanyahu para detener la guerra y las matanzas", dijo Habib.

Por su parte, Wael Azzam, de 60 años, quien vive en Jan Yunis, en el sur de la franja, dijo que no había "oído hablar del nuevo plan estadounidense, pero incluso sin conocerlo, es un plan fallido".

"Aquí nacimos y crecimos", agregó, cuestionando si el presidente de Estados Unidos aceptaría un desplazamiento desde su propio hogar.

Pero Ahmed al Akkawi, de 30 años, dijo que apoyaría la propuesta si con eso terminaban los combates.

"El plan es excelente si la guerra se detiene y nos trasladan a países europeos a vivir una vida normal, y si dan garantías para reconstruir Gaza", dijo al Akkawi.