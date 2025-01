Hamás liberará el sábado a otras cuatro rehenes israelíes cautivas en Gaza

Hamás anunció que liberará el sábado a otras cuatro mujeres israelíes, cautivas desde hace 15 meses en la Franja de Gaza, a cambio de presos palestinos, en virtud del frágil acuerdo de tregua con Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se atribuyó el mérito del acuerdo de alto el fuego, dijo que dudaba de que el pacto se mantuviera al asumir el lunes el cargo para un segundo mandato.

"No es nuestra guerra, es la guerra de ellos. Pero no confío", dijo Trump, que presionó a Israel, aliado de Washington, para que concluyera un pacto antes de su entrada en funciones, y amenazó a Hamás con hacerle vivir un "infierno" si no libera a los rehenes.

Tras un primer intercambio de tres mujeres israelíes por 90 presos palestinos, Taher al Nunu, un alto cargo de Hamás, indicó este martes a AFP que el movimiento liberará el sábado a otras "cuatro mujeres israelíes" a "cambio de un segundo grupo de presos palestinos".

Según el ejército israelí "entre tres y cuatro mujeres secuestradas" serán liberadas por semana.

De las 251 personas secuestradas en el ataque de milicianos islamistas en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, 91 siguen cautivas en Gaza y, de estas, 34 habrían muerto, según el ejército israelí.

Por otra parte, apenas regresó a la Casa Blanca, Donald Trump revocó la orden ejecutiva de su predecesor Joe Biden que establecía sanciones a colonos israelíes acusados de actos violentos contra palestinos en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

La Autoridad Palestina, que gobierna ese territorio, denunció el martes esta decisión, alegando que impulsaría a los "colonos extremistas" a cometer "más crímenes".

Paralelamente, el ejército israelí anunció que lanzó una operación militar en una zona autónoma de Yenín, en Cisjordania, para "erradicar el terrorismo", según el primer ministro Benjamin Netanyahu. El operativo dejó seis muertos, según la Autoridad Palestina.

- "Solo ruinas" -

La primera fase del pacto de tregua prevé la liberación de unos 1.900 palestinos encarcelados por Israel a cambio de 33 rehenes israelíes retenidos en Gaza, así como la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

El lunes, ingresaron al enclave palestino, asediado por Israel desde el inicio del conflicto, 915 camiones, según la ONU. Y según un portavoz de Naciones Unidas no se han registrado hasta ahora saqueos ni ataques a convoyes .

No obstante, hay mucha incertidumbre sobre lo que viene después ya que la fase dos del acuerdo, que incluiría el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes, se negociará en las próximas seis semanas.

Desde el domingo, miles de gazatíes desplazados internamente debido a los combates emprendieron el camino de regreso a sus casas y muchos descubrieron que solo quedaban ruinas.

"Ya no queda nada de nuestra casa, solo escombros, pero es nuestra casa", lamentó Rana Mohsen, de 43 años, al volver a Jabaliya, en el norte del territorio.

Según la ONU, la reconstrucción del territorio, donde casi el 70% de la infraestructura ha quedado dañada o destruida, llevará hasta 15 años y costará más de 50.000 millones de dólares.

Si las dos primeras etapas del acuerdo se desarrollan según lo previsto, la tercera y última prevé la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes muertos.

Hamás afirma que la tregua depende de que Israel "cumpla sus compromisos".

El ataque del 7 de octubre dejó 1.210 muertos del lado israelí, mayoritariamente civiles, según un recuento de AFP en base a datos oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en Gaza que dejó al menos 46.913 muertos, principalmente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.