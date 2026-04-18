Hollywood se reúne para entregar los "Óscar de la ciencia"

Celebridades del cine, la música y el deporte se reunieron este sábado en Santa Mónica (California) para los Premios Breakthrough, conocidos como los "Óscar de la ciencia".

El galardón, cofundado por filántropos y empresarios de la tecnología, celebra los avances científicos de investigadores en todo el mundo en diversas áreas.

"Estas son algunas de las personas más heroicas e inspiradoras que tenemos en el mundo", dijo a la AFP Edward Norton.

Para el actor de "Historia Americana X" es "más (importante) que nunca" participar en este tipo de iniciativas.

"Estados Unidos tiene la administración más anticiencia de su historia (...) Creo que siempre fue importante, pero si hay un momento especialmente importante de subrayar la contribución que este tipo de trabajo nos da, es ahora", afirmó.

El escalador Alex Honnold coincidió, y apostó porque "las idas y venidas del clima político sean a corto plazo en comparación con el esfuerzo de largo aliento que requiere conquistar este tipo de logros en conocimiento humano".

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, destacó que la colaboración de su tecnología con algunos de los científicos premiados "está acelerando las cosas cada vez más, permitiéndoles descubrir nuevas cosas y llevarlas al mundo más rápido de lo que podían antes".

La Fundación Breakthrough fue fundada por Sergey Brin, cofundador de Google, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, los mecenas de la ciencia Julia y Yuri Milner, y Anne Wojcicki, la directora ejecutiva de 23andMe.

La 12ª edición de los premios otorgó seis premios, de 3 millones de dólares cada uno, en el área de ciencias de la vida, físicas fundamentales, matemáticas y salud, entre otras disciplinas.

El matemático francés Frank Merle, laureado por estudiar ecuaciones no lineales que describen el comportamiento de fluidos y láseres, entre otros, recordó que el financiamiento es "esencial" para la ciencia.

Merle saludó la importancia del premio y subrayó que "la ciencia es una de las bases de nuestra civilización", agregó.

Ben Affleck, Lily Collins, Robert Downey Jr., Gigi Hadid, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Gal Gadot, Naomi Watts y su esposo, Billy Crudup, también asistieron al evento, junto a personalidades tan diversas como Bill Gates y Paris Hilton.