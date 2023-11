Hombre judío fallece tras altercado en protesta a favor de los palestinos en EEUU

Un hombre judío falleció por un fuerte traumatismo de cráneo tras un altercado durante una manifestación a favor de la causa palestina en California, informó este martes la policía, que investiga el caso calificado como homicidio.

La víctima, identificada como Paul Kessler de 69 años, murió la madrugada del lunes en un hospital al que fue trasladado luego del enfrentamiento en una protesta en la ciudad de Thousand Oaks, detalló el sheriff del condado de Ventura, Jim Fryhoff, a cargo de la investigación.

Las autoridades no descartan que se trate de un crimen de odio, pero Fryhoff explicó que no está claro si la víctima recibió un golpe antes de caer o no.

Un sospechoso de 50 años, que estaba en el lugar "abogando por Palestina" y reconoció "estar involucrado en el altercado con Kessler", fue detenido brevemente para ser interrogado el lunes mientras estaba en un semáforo.

Los oficiales ejecutaron una orden de búsqueda en su casa. El hombre "cooperó" con los policías y no fue arrestado.

Varios videos de este enfrentamiento en el sur de California encendieron las redes sociales.

Fryhoff ofreció detalles del incidente, pero a pesar de las imágenes agregó que "no está muy claro" lo que ocurrió.

La tarde del domingo 5 su despacho recibió varias llamadas reportando un posible ataque en una intersección donde había sido anunciada una protesta a favor de la causa palestina.

Los oficiales encontraron cerca de 100 personas, algunos a favor de Israel y otros de la causa palestina.

Al llegar, los oficiales hallaron a Kessler "consciente y receptivo".

"El sargento observó que estaba sangrando en la cabeza y por la boca", dijo Fryhoff, quien agregó que Kessler permaneció consciente durante el traslado al hospital.

"Una tomografía computarizada demostró lesiones intracraneales, que incluían inflamación del cerebro y hemorragia alrededor del cerebro", agregó el médico forense del condado de Ventura, Chris Young.

Young explicó que la condición de Kessler empeoró y falleció en la madrugada del día siguiente.

El doctor subrayó que la autopsia reveló heridas no letales en el lado izquierdo del rostro que "podrían ser consistentes con un golpe", pero aclaró que esto corresponde a los investigadores.

"Hubo claramente una interacción entre los dos. Pero cuál fue el nivel de interacción aún no está claro", dijo Fryhoff.

Los testigos, de ambos bandos, ofrecieron "declaraciones contradictorias sobre el altercado y quién fue el agresor", agregó el sheriff.

El enfrentamiento ocurrió casi un mes después del ataque del movimiento islamista palestino Hamás a Israel, que dejó 1.400 fallecidos, en su mayoría civiles.

En respuesta, Israel ha bombardeado la Franja de Gaza causando más de 10.000 muertos, también mayormente civiles, según el ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás.

Decenas de protestas se han registrado en Estados Unidos, con líderes políticos evocando temores de una campaña antisemita.

Fryhoff informó que este ha sido el único altercado violento hasta la fecha en su condado, sin embargo, decidieron reforzar el patrullaje alrededor de templos judíos y mezquitas.

"Queremos asegurarle a las comunidades musulmanas y judías que estamos con ambos en este momento difícil", dijo.