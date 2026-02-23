Hombres armados matan al menos a 38 personas en Nigeria

Hombres armados mataron en la noche del jueves al viernes al menos a 38 personas en el pueblo de Dutse Dan Ajiya, del Estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, declararon a la AFP el sábado la policía y representantes locales.Además de yihadistas, grupos armados localmente llamados "bandidos" aterrorizan Zamfara y Estados de la región donde practican secuestros para pedir rescate, atacan pueblos, matan habitantes e incendian las casas después de haberlas saqueado."El pueblo está situado en la periferia y hay pocas vías de acceso. En la actualidad regresó la calma a la región y los patrullajes continúan", indicó Yazid Abubakar, portavoz de la policía de Zamfara.Según Hamisu Faru, representante local que mencionó 50 muertos, los bandidos "dispararon sin límites, matando a todos los habitantes que trataban de huir"."Alertamos al ejército y un avión caza fue movilizado, pero no disparó contra los bandidos que circulaban en moto, dejando a los terroristas matar indiscriminadamente", agregó Faru.El ejército nigeriano está desplegado en la región desde hace varios años para luchar contra esos grupos, pero la violencia persiste.Las tentativas de reconciliación a través de amnistías y compensaciones financieras no pudieron poner fin a los ataques.Desde 2009, la insurrección yihadista en Nigeria, encabezada principalmente por Boko Haram y el grupo rival Estado islámico en África del Oeste (Iswap), ha causado más de 40.000 muertos y dos millones de desplazados en el noreste del país, según la ONU.