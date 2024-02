Hunter Biden testifica en investigación de 'impeachment' contra su padre

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, testificó el miércoles a puerta cerrada ante un panel de legisladores republicanos que investigan con miras a un juicio político contra el mandatario, acusado de mentir sobre los negocios de su familia.

En año electoral, los republicanos tratan de infligir daño al presidente demócrata antes de las elecciones presidenciales en noviembre, en las que su rival más probable será Donald Trump, rodeado de escándalos y problemas judiciales.

Sin ofrecer ninguna evidencia concreta, han acusado a Biden de usar su influencia como vicepresidente durante el gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017) para ayudar a Hunter en sus negocios comerciales con China y Ucrania.

La investigación de 'impeachment' -desestimada por los demócratas como una maniobra política para dañar a Biden en la carrera electoral- tiene pocas chances de producir cargos criminales reales en contra del presidente.

Al ser interrogado el miércoles sobre una serie de transacciones que los republicanos afirman implican a su padre de manera directa en irregularidades, Hunter Biden, de 54 años, negó categóricamente cualquier delito.

"No involucré a mi padre en mis negocios", dijo Hunter en su comparecencia ante el Comité judicial y de supervisión de la Cámara.

"No mientras fui un abogado en ejercicio, no en mis inversiones o en transacciones nacionales o internacionales, no como miembro de una junta directiva y no como artista. Nunca", agregó.

Los republicanos han atacado por largo tiempo al más joven de los Biden, que dice haber superado su adicción al crack, sobre sus presuntos negocios turbios y han tratado de conectar dichas afirmaciones con el actual presidente.

Pero la investigación de 'impeachment' encontró dificultades este mes cuando un exinformante del FBI, Alexander Smirnov, fue arrestado y acusado de mentir e inventar acusaciones falsas de corrupción contra Hunter.

Smirnov aseguró que cada uno de los Biden recibió un soborno de 5 millones de dólares exigidos por Hunter Biden a la empresa ucraniana de energía Burisma, de cuya junta formaba parte, para protegerla de una investigación cuando su padre era vicepresidente.

Los fiscales federales afirman que las declaraciones de Smirnov fueron fabricadas.

De la investigación contra Hunter no ha resultado nada que dé base a las afirmaciones de los republicanos contra su familia.

Sin embargo, resultó en cargos criminales contra Hunter por evasión fiscal y por mentir sobre su uso de drogas cuando solicitó un permiso de portación de armas.