Inculpan al exasesor de seguridad de Trump John Bolton, hoy opositor

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del primer mandato de Donald Trump y que se volvió luego uno de sus más fervientes críticos, fue inculpado este jueves por un jurado federal en Estados Unidos.

El diplomático, de 76 años e investigado durante un largo tiempo por el manejo de información clasificada, se convierte en el tercer adversario del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas.

La acusación formal de la justicia estadounidense contiene cargos contra Bolton por compartir documentos secretos por correo electrónico con dos "personas no autorizadas" que no han sido identificadas.

Según el Departamento de Justicia, los documentos "revelaban información de inteligencia sobre futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior".

"Cualquiera que abuse de una posición de poder y ponga en peligro nuestra seguridad nacional será responsabilizado", dijo en un comunicado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

En una declaración a los medios estadounidenses, Bolton dijo que se había "convertido en el último objetivo en la instrumentalización del Departamento de Justicia (...) con cargos que ya habían sido desestimados antes".

Cuando se le preguntó por la acusación de Bolton, Trump le dijo a los reporteros de la Casa Blanca que el exasesor era una "mala persona".

La acusación de Bolton ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Trump inculpó a otros dos prominentes críticos del presidente: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.

Después de su cargo como asesor de seguridad nacional, Bolton enfureció al Gobierno con la publicación de un libro muy crítico: "The Room Where it Happened".

Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo de Trump. Ha aparecido con frecuencia en programas de noticias y en la prensa escrita para condenar a Trump, calificándolo de "no ser apto para ser presidente".

Bolton, crítico desde hace mucho tiempo del régimen iraní, era un halcón de la seguridad nacional y ha recibido amenazas de muerte desde Teherán.

Como parte de la investigación sobre Bolton, agentes del FBI registraron su casa en los suburbios de Maryland y su oficina en Washington en agosto.