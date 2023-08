India se prepara para un intento de alunizaje histórico

India intentará este miércoles convertirse en la primera nación en alunizar con éxito una nave no tripulada en el polo sur del satélite terrestre, días después de que una sonda rusa se estrellara en la misma región.

La misión a la Luna es un momento histórico para el país más poblado del mundo, que intenta cerrar rápidamente la brecha con otras potencias con un programa espacial de bajo coste.

La nave Chandrayaan-3, que significa "nave lunar" en sánscrito, debe alunizar poco después de las 18H00 en India (12H30 GMT) cerca del poco explorado polo sur del satélite.

"India aspira a la Luna", titulaba en portada el diario The Times of India este miércoles. "Es el día para la Misión Luna", decía el The Hindustan Times.

No es una tarea fácil. Un intento previo de India fracasó en 2019 y, hace apenas unos días, la primera misión rusa a la Luna en casi 50 años terminó estrellada en la superficie.

Pero el antiguo jefe del programa espacial indio, K. Sivan, dijo que las últimas fotos transmitidas por la sonda indicaban que la fase final del viaje iba a tener éxito.

"Nos está dando aliento de que seremos capaces de conseguir el alunizaje sin problemas", dijo el lunes a la AFP.

Sivan añadió que la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) había corregido los errores de hace cuatro años, cuando los científicos perdieron el contacto con el módulo lunar poco antes del aterrizaje.

"Chandrayaan-3 irá con más vigor", aseguró. "Tenemos confianza y esperamos que todo vaya sin contratiempos".

- Programa de bajo coste -

La misión despegó hace casi seis semanas frente a miles de curiosos ilusionados, pero ha tardado mucho más en llegar a la Luna que las del programa estadounidense Apolo en los años 1960 y 1970, que alcanzaban el satélite en unos días.

India utiliza cohetes menos potentes que los usados entonces por Estados Unidos, con lo que deben orbitar varias veces en la Tierra para ganar velocidad antes de poner rumbo a la Luna.

El módulo de alunizaje Vikram, "valor" en sánscrito, se separó del módulo de propulsión la semana pasada y ha estado enviando imágenes de la superficie lunar desde que entró en su órbita el 5 de agosto.

Un día antes del momento de alunizaje, el ISRO dijo que todo iba según los tiempos previstos. "La navegación continúa sin problemas", dijo la agencia en la red social X, antes conocida como Twitter.

India dispone de un programa aeroespacial de bajo coste en comparación con otras potencias, pero ha crecido notablemente desde que envió su primera nave a orbitar la Luna en 2008.

El presupuesto de esta misión es de 74,6 millones de dólares, muy por debajo de las de otras países.

Los expertos aseguran que el gigante del sur de Asia consigue estos bajos costes copiando y adaptando tecnología espacial existente y aprovechando la abundancia de ingenieros altamente capacitados que cobran mucho menos que sus homólogos extranjeros.

En 2014, India se convirtió en la primera nación asiática en poner un satélite en órbita alrededor de Marte y el próximo año tiene previsto lanzar una misión tripulada de tres días en la órbita de la Tierra.

Sivan, el antiguo responsable de ISRO, dijo que la exploración india del relativamente desconocido polo sur de la Luna serán una contribución "muy, muy importante" al conocimiento científico.

Solo Rusia, Estados Unidos y China han conseguido llevar misiones a la superficie de la Luna.

Rusia lanzó este mismo mes su primera misión lunar en casi medio siglo, pero la sonda Luna-25 se estrelló en su intento de alunizaje.

De haber tenido éxito, Rusia se hubiera convertido, por apenas unos días de ventaja, en la primera nación en llegar a la región antártica de la Luna.