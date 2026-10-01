Indonesia detiene al capitán de un ferri por un mortal naufragio

La policía de Indonesia arrestó al capitán de un ferri que naufragó en el mar de Java a mediados de septiembre, con más de 240 personas a bordo, informó este jueves el portavoz Trunoyudo Wisnu Andiko.

El portavoz policial no dio más detalles sobre la detención del capitán, realizada al iniciarse la tercera semana de búsqueda de víctimas.

El ferri transportaba a 213 pasajeros y 30 tripulantes cuando perdió contacto tras partir de Surabaya, segunda ciudad de Indonesia, en la isla de Java, con destino a Banjarmasin, en Borneo.

Más de 50 personas continúan desaparecidas y 108 fueron rescatadas con vida, según las autoridades.

Cerca de 80 personas fallecieron.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia, un extenso archipiélago de más de 17.000 islas que depende de conexiones en barco para el transporte de pobladores locales y turistas.

A menudo los percances ocurren por las débiles normas de seguridad y el clima impredecible.