Investigadores de la ONU afirman que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza

Investigadores de Naciones Unidas acusaron el martes a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven en el enclave, y culparon al primer ministro y a otros altos cargos del país de instigarlo.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (COI, por sus siglas en inglés), que no habla en nombre del organismo mundial y ha sido objeto de duras críticas de Israel, afirma que "se está produciendo un genocidio en Gaza", dijo a AFP Navi Pillay, la jefa de la comisión.

"La responsabilidad recae en el Estado de Israel", subrayó Pillay al presentar el documento.

La comisión, encargada de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, publicó su último informe casi dos años después de que estallara la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Los investigadores afirman que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes, junto con el patrón de conducta de las fuerzas israelíes, "indican que los actos genocidas se cometieron con la intención de destruir (...) a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo".

El informe concluye que el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación".

El ministerio de Exteriores israelí no tardó en reaccionar. Según dijo, "rechaza categóricamente este informe sesgado y mentiroso", y pidió incluso la disolución de la comisión investigadora.

El ministerio estimó además que el informe "se basa por completo en las falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".

- "Campaña genocida" -

La sudafricana Navi Pillay, que fue presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza en la Corte Penal Internacional, aseveró que los dirigentes israelíes mencionados "orquestaron una campaña genocida".

Casi 65.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y que la ONU considera fiables. El ataque de los islamistas en Israel dejó por su lado más de 1.200 muertos.

La gran mayoría de los habitantes de Gaza han sido desplazados al menos una vez, y se están produciendo más desplazamientos masivos a medida que Israel intensifica su ofensiva para tomar el control de Ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado una hambruna.

La COI concluyó que, desde octubre de 2023, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron "cuatro de los cinco actos genocidas" enumerados en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Estos incluyen "matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo".

La comisión investigadora no es una instancia jurídica, pero sus informes son susceptibles de alimentar la presión diplomática, y sirven para recoger pruebas útiles para los tribunales.

De hecho, la comisión cerró un acuerdo de cooperación con la CPI, "con la que hemos compartido miles de informaciones", según explicó a AFP Pillay, de 83 años.

"La comunidad internacional no puede quedarse en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando aparecen indicios y pruebas manifiestas de genocidio, la falta de acción para atajarlo equivale a complicidad", enfatizó Pillay.

La ONU como tal no ha calificado de genocidio la situación en Gaza, un calificativo empleado por varios líderes mundiales como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el turco Recep Tayyip Erdogan y el español Pedro Sánchez. Pero en mayo, el jefe de operaciones humanitarias exhortó a los dirigentes mundiales a "actuar para impedir un genocidio".

En La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, instó a Israel en enero de 2024 a tomar medidas para evitar la comisión de cualquier acto de genocidio.

A su vez, la CPI emitió ese año órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, sospechosos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.