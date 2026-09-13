Irak reabre tres pasos fronterizos con Irán tras un ataque contra un oleducto

Las autoridades iraquíes anunciaron el domingo la reapertura gradual de tres puestos fronterizos con Irán, cerrados la víspera tras un ataque contra un oleoducto saudita lanzado desde territorio iraquí.

"Tras revisar su funcionamiento", reabrirán al tráfico de pasajeros y mercancías según un calendario que se extenderá de domingo a jueves, indicó el servicio de comunicación del Gobierno encargado de la seguridad.

Irak destituyó el sábado al comandante militar de la provincia de Maisan, en el sur del país, después de determinar que los drones habían sido lanzados desde esa zona, y cerró los pasos fronterizos para reorganizar las operaciones.

Los pasos fronterizos afectados son los de Shalamcheh, en la provincia de Basora, y Al-Shib, en la provincia de Maisan, ambos situados en el sur de Irak, así como el de Al-Mandali, en la provincia central de Diyala.

El ataque que alcanzó el jueves el oleoducto saudí Este-Oeste, que conecta Abqaiq, cerca del golfo, con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, no ha sido reivindicado.

Grupos armados iraquíes proiraníes, acusados en el pasado de atacar infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, negaron estar detrás del ataque.