Irán celebra un multitudinario funeral para los altos cargos muertos en la guerra

Miles de personas en Teherán desafiaron este miércoles los continuos bombardeos para celebrar una ceremonia fúnebre por los altos cargos fallecidos en ataques estadounidenses e israelíes, la mayor concentración pública en la capital desde el inicio de la guerra.

En la capital iraní, en gran parte desierta, miles de personas se congregaron en la plaza de Enghelab (Revolución en persa), un contraste con las avenidas vacías de las zonas circundantes.

La ceremonia se celebró con fuertes medidas de seguridad y protegida por las fuerzas especiales, armadas y con pasamontañas.

Un oficial vestía un pañuelo negro con la imagen del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero, en un ataque estadounidense-israelí, tras 36 años en el poder.

También murieron en ataques simultáneos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Musavi, el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, el ministro de Defensa, Aziz Nasiraadeh, y el influyente asesor de seguridad Alí Shamjani.

Los camiones que transportaban los féretros de los altos cargos y su séquito formaron una procesión por el centro de Teherán.

Un periodista de AFP vio un pequeño féretro con la fotografía de una víctima, un bebé de dos meses, junto a la bandera iraní.

Entre la muchedumbre había mujeres vestidas con chadores negros, banderas y flores.

También había adolescentes con fotografías de Alí Jamenei y de su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, que resultó herido en el mismo ataque en el que murieron su padre, su esposa y su madre.

El nuevo líder supremo, de 56 años, aún no ha hecho ninguna aparición pública desde que fue elegido este fin de semana.

Irán atacó este miércoles varios navíos en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, y aseguró que está preparado para una guerra larga que "destruirá" la economía mundial.