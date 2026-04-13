Irán ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, una cifra récord desde 1989, según oenegés

Irán ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989, afirmaron dos ONGs este lunes, advirtiendo de que la república islámica podría utilizar la pena capital de forma aún más extensa tras las protestas de enero y la guerra contra Israel y EEUU.

El número de ejecutados supuso un aumento del 68% con respecto a las 975 personas ajusticiadas en Irán en 2024, e incluyó también a 48 mujeres que fueron ahorcadas, señalaron en su informe anual conjunto la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR) y la organización con sede en París Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM).

Si la república islámica "sobrevive a la crisis actual, existe un serio riesgo de que las ejecuciones se utilicen de forma aún más extensa como herramienta de opresión y represión", apunta el informe.

La cifra equivale a un promedio de hasta cinco ejecuciones diarias en Irán en 2025, señaló el informe.

Las oenegés apuntaron que el número de ejecuciones era, con mucha diferencia, el más alto desde que IHR comenzó a contabilizarlo en 2008 y el más elevado reportado desde 1989.

El informe advirtió además de que "cientos de manifestantes detenidos siguen en riesgo de ser condenados a muerte y ejecutados" tras haber sido arrestados e imputados por delitos castigados con la pena capital a raíz de las protestas de enero de 2026, que fueron aplacadas con una feroz represión.

De acuerdo con grupos defensores de los derechos humanos, la represión dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

Incluso durante la guerra contra Israel y Estados Unidos que comenzó el 28 de febrero, Irán ha ahorcado a siete personas en relación con las protestas de enero.