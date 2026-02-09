Irán intensifica la represión interna en paralelo con las negociaciones con EEUU

Irán intensificó este lunes la represión interna tras la última oleada de protestas con nuevas detenciones de políticos reformistas, en paralelo con las negociaciones en curso con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

Antes de un nuevo ciclo de conversaciones con Estados Unidos, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, declaró que el país está dispuesto a "diluir" su uranio enriquecido, si Estados Unidos levanta las sanciones.

Irán quedó sacudido en las últimas semanas por una secuencia de protestas que comenzó con manifestaciones por la crisis económica, pero derivó en un movimiento más amplio que representó uno de los mayores desafíos al poder desde la revolución de 1979.

Tras las protestas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, multiplicó las amenazas de una intervención militar en Irán en respuesta a la represión de las manifestaciones y, después, para presionar a Teherán con el fin de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear.

Desde entonces, el gobierno iraní adoptó una estrategia doble y, en paralelo con la diplomacia, continuó la represión, con una serie de detenciones de políticos reformistas.

Desde el domingo fueron arrestadas cinco figuras del campo reformista, incluida Azar Mansuri, su portavoz Javad Emam y el exdiputado Ali Shakuri Rad, según medios iraníes.

Además, el fin de semana Irán aumentó la condena de la nobel de la paz Narges Mohammadi y el lunes detuvo a Hosein Karubi, hijo del destacado disidente Mehdi Karubi.

El gobierno iraní califica las protestas como "disturbios" instigados por Estados Unidos e Israel.

- Frustrar "al enemigo" -

Los países occidentales e Israel acusan a Irán de intentar dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega, ya que afirma que su programa nuclear tiene fines civiles.

Tras el restablecimiento del diálogo con Estados Unidos, en Omán, ambas partes reportaron que las conversaciones fueron positivas, aunque el canciller, Abás Araqchi, advirtió este lunes que persiste la "desconfianza" hacia Estados Unidos.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pidió al país este lunes que muestre su "determinación" frente a la presión extranjera.

"El poder nacional no tiene tanto que ver con misiles y aviones como con la voluntad y la determinación del pueblo", afirmó Jamenei. "Demuéstrenlo de nuevo y frustren al enemigo".

Pese a las declaraciones del ayatolá, Irán ha dado señales de que puede ceder con miras a un acuerdo para acotar su programa nuclear y evitar un nuevo conflicto con Estados Unidos.

"En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de diluir el uranio enriquecido al 60%", Eslami señaló que ello dependería del levantamiento de todas las sanciones, sin precisar si se refería a la totalidad de las sanciones contra Irán o únicamente a las impuestas por Estados Unidos.

El proceso de diluir el uranio enriquecido implica mezclarlo con otras sustancias para reducir el nivel de enriquecimiento, de modo que el producto final no supere un umbral determinado, lo que prolongaría el tiempo que Irán tardaría en crear suficiente material para fabricar una bomba atómica.

En las conversaciones celebradas en Omán la semana pasada, Estados Unidos e Irán acordaron negociar sobre el programa nuclear, pero Washington e Israel quieren incluir también en la agenda el programa de misiles balísticos y el apoyo de Teherán a grupos armados en Oriente Medio.

En cambio, Estados Unidos no ha dado ninguna señal de que la represión interna plantee un problema de cara a las negociaciones.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo haber confirmado 6.961 muertos, en su mayoría manifestantes, y registró más de 51.000 detenciones.