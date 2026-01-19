Irán promete clemencia a jóvenes manifestantes "engañados" y un retorno gradual de internet

La policía iraní prometió este lunes clemencia a los manifestantes "engañados" que se sumaron a las protestas antigubernamentales y un funcionario declaró que el acceso a internet volverá gradualmente a la normalidad esta semana tras 11 días de corte.

El jefe de la policía nacional prometió castigos más leves a los manifestantes si se entregan en un plazo de tres días, ya que considera que hay personas que fueron engañadas para que se unieran a las protestas.

"Los jóvenes que se involucraron involuntariamente en los disturbios son considerados como individuos que fueron engañados, no soldados enemigos", y "serán tratados con indulgencia por el sistema de la República Islámica", declaró Ahmad-Reza Radan a la televisión estatal, añadiendo que tienen "un máximo de tres días" para entregarse.

Por otro lado, el vicepresidente iraní de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento, Hossein Afshin, declaró que "Internet volverá gradualmente a la normalidad esta semana".

El domingo, el acceso limitado a internet se restableció brevemente para algunos sitios web extranjeros como Google, pero hasta el lunes seguía siendo imposible abrir enlaces desde los resultados de búsqueda.

La República Islámica cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas, que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de la vida y que derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país se comprometieron a su vez el lunes a trabajar "sin descanso" para "resolver los problemas económicos y de subsistencia", según un comunicado conjunto publicado por la televisión estatal.

Pero también "castigarán con firmeza" a los instigadores de "incidentes terroristas", según una declaración del presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el presidente del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei.