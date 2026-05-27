Israel afirma haber abatido en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás

Israel anunció este miércoles que abatió en un ataque el día anterior al nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, tras haber eliminado a su predecesor en un bombardeo similar este mes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que "el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno". Hamás no ha hecho comentarios.

"Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren", añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.

Tras anunciar el bombardeo del martes, Katz y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijeron en un comunicado que Odeh "había sido jefe de inteligencia de Hamás durante la masacre del 7 de octubre y fue nombrado hace aproximadamente una semana como sucesor de Ezedine al Hadad".

Al Hadad murió en un ataque israelí el 15 de mayo.

"Odeh fue responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos civiles israelíes y soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", afirmaron Katz y Netanyahu.

Tras el ataque de Hamás contra Israel en 2023, Netanyahu se comprometió a localizar y eliminar a los líderes responsables de ese movimiento.

Esa operación de Hamás causó la muerte de 1.221 personas en territorio israelí, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales del Estado hebreo.

La respuesta de represalia de Israel en Gaza deja al menos 72.803 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás.

Israel ya había matado en Teherán al que fuera jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, y a Yahya Sinuar, su jefe en Gaza, quien era ampliamente considerado como el cerebro del ataque del 7 de octubre.

También abatió a Mohammed Deif, el comandante de larga data del ala armada de Hamás, conocida como Brigadas Ezedine Al Qassam, así como a Mohamed Sinuar, quien sucedió a su hermano Yahya como jefe en Gaza.

Los ataques israelíes también han tenido como objetivo a miembros de Hamás en Líbano y a altos comandantes de Hezbolá, grupo respaldado por Irán y aliado del grupo palestino, incluido su exlíder Hasán Nasralá.