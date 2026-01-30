Israel anuncia la reapertura limitada del puesto fronterizo de Rafah a partir del domingo

Israel anunció este viernes que el puesto fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrirá el domingo para permitir un paso limitado y controlado de personas.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

Está situado en la parte controlada por el ejército israelí desde que se replegó al comienzo del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre tras más de dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

"En conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directriz política, el paso de Rafah abrirá este domingo en ambos sentidos, para permitir un movimiento de personas únicamente", indicó en un comunicado el COGAT, el organismo del ministerio israelí de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

"La salida de la Franja de Gaza y la entrada en ésta, por medio del paso de Rafah, se autorizará en coordinación con Egipto", previa autorización de seguridad de Israel, "y bajo supervisión de la misión de la UE", puntualizó el COGAT.

Solo se permitirá el regreso de los palestinos "que abandonaron Gaza durante la guerra", precisó.

La misión de la UE se encargará de la identificación y filtrado al cruzar Rafah y el aparato de seguridad israelí completará la supervisión en un corredor situado "en una zona bajo control" del ejército, precisa el organismo.

Los palestinos de Gaza, la ONU y numerosas oenegés esperan con impaciencia la reapertura de este puesto fronterizo para paliar la situación humanitaria en el territorio.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, llamó este viernes en un comunicado a "mejorar urgentemente la dramática situación humanitaria en Gaza".

El anuncio de Israel está lejos de satisfacer las demandas de Hamás y de la ONU.

Una decena de países, entre ellos Francia, Canadá y el Reino Unido, instaron el miércoles a Israel a permitir la entrada "sin trabas" de ayuda humanitaria a Gaza.

La tregua es débil, como ha quedado patente este viernes, cuando el ejército israelí anunció haber llevado a cabo ataques aéreos en Rafah y "eliminado a tres terroristas" que salieron de un túnel en el sur de la Franja de Gaza.