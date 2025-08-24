Israel atacó posiciones de los rebeldes de Yemen en la capital Saná

Israel bombardeó este domingo posiciones de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, en el marco de los enfrentamientos desatados tras la guerra en Gaza.

El ejército israelí informó que atacó objetivos militares hutíes en la capital Saná, incluidas zonas cercanas al palacio presidencial, centrales eléctricas y una instalación de almacenamiento de combustible.

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí en los últimos días", declaró el ejército en un comunicado.

Una fuente de seguridad de los rebeldes que controlan grandes extensiones del territorio de Yemen dijo a AFP que el ataque tuvo como objetivo un edificio municipal en el centro de la ciudad y añadió que hay reportes de víctimas.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó que los bombardeos israelíes golpearon una estación de la empresa petrolera y una central eléctrica en el sur de la capital Saná.

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó con el asalto del movimiento islamista palestino Hamás al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023.

Los rebeldes yemenitas afirman que actúan en solidaridad con los palestinos.

Israel ha logrado interceptar la mayoría de los ataques hutíes y ha tomado represalias con bombardeos contra objetivos en Yemen.

El 17 de agosto, Israel afirmó haber atacado infraestructura eléctrica en Saná y Al Masirah reportó que se trataba de la central de Haziz, controlada por los rebeldes.