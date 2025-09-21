Israel rechaza el reconocimiento “unilateral” de un Estado palestino

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó el domingo en un comunicado que rechaza la declaración "unilateral" de reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países occidentales.

"Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino realizada por Reino Unido y otros países", declaró el Ministerio.

"Esta declaración no favorece la paz, sino que, por el contrario, desestabiliza aún más la región y compromete las posibilidades de alcanzar una solución pacífica en el futuro", añadió.

Es destructivo separar la condición de Estado –una de las cuestiones del estatus final– de la paz.Esta medida va contra toda lógica de negociación y de búsqueda de un compromiso entre dos partes y alejará aún más la paz deseada.Además, la Autoridad Palestina no cumplió ninguno de sus requisitos y obligaciones: no detuvo ni la incitación al terrorismo ni la política de pago por asesinato, ni tomó las medidas necesarias para combatir el terrorismo, como lo demostró recientemente con el descubrimiento de cohetes y misiles cerca de Ramallah la semana pasada.