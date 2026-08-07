Israel rechaza retirarse de más zonas del sur del Líbano

Israel se negó el jueves, durante las negociaciones, a retirarse de más zonas del sur del Líbano a menos que el ejército libanés tenga pleno control de las dos "zonas piloto" iniciales, informó a la AFP una fuente de la presidencia libanesa.La séptima ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel se celebró en Roma bajo los auspicios de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin a las hostilidades entre Israel y el grupo armado Hezbolá, que constituyen un segundo frente violento de la guerra en Oriente Medio.La fuente libanesa declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, que las conversaciones "no han arrojado resultados definitivos sobre las zonas piloto".Aunque el panorama desde Beirut era sombrío, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo a la AFP que las conversaciones fueron "productivas".En junio, Israel y el Líbano acordaron un marco que contempla el desarme de Hezbolá, una retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y el despliegue del ejército libanés en la región, comenzando por dos "zonas piloto".El 21 de julio, el ejército libanés comenzó a desplegarse en una aldea del sur cuyos alrededores estaban controlados por el ejército israelí y que era una de las dos primeras "zonas piloto"."El Líbano desea avanzar hacia nuevas zonas, mientras que la parte israelí insiste en verificar [la aplicación en] las dos primeras zonas antes de pasar a la siguiente fase", añadió la fuente libanesa.El plan de las zonas piloto es la primera prueba del acuerdo marco.Pero Hezbolá ha rechazado las negociaciones directas y se niega a entregar sus armas.Paralelamente a las conversaciones, el ejército israelí llevó a cabo el jueves bombardeos en el sur, que calificó de represalia por la muerte de dos soldados el miércoles en una explosión.Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, con disparos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre que, según el Líbano, han causado la muerte de más de 4.300 personas.