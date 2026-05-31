Israel toma una fortaleza estratégica y amplía su ofensiva en Líbano

El ejército israelí anunció este domingo la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, una etapa más en su avance terrestre en el sur del Líbano donde Israel quiere "aplastar" al grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Israel también ordenó a la población evacuar una amplia zona del sur del país, entre su frontera y el río Zahrani, a unos 40 km más al norte.

Desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, más de 3.371 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas, según las autoridades libanesas.

Por su parte, el Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado, abatido el día anterior por un dron explosivo de Hezbolá, lo que eleva a 25 el número de israelíes fallecidos en Líbano.

El avance israelí se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El gobierno iraní reclama que el cese de las hostilidades en Líbano forme parte de un acuerdo global.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció, con fotos como prueba, la toma de la fortaleza de Beaufort, un paso más en su progresión terrestre hacia la región de Nabatiye.

"Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en este día en que conmemoramos a los soldados caídos en la Primera Guerra del Líbano (1982), nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí", declaró.

Imágenes de la AFP mostraban el domingo la bandera israelí ondeando sobre la fortaleza, con humo en los alrededores.

La fortaleza de Beaufort está ubicada en una elevación rocosa que domina el sur de Líbano y parte del norte de Israel.

El lugar tiene una dimensión estratégica y simbólica, ya que sirvió como base a las fuerzas israelíes durante las dos décadas de ocupación del sur de Líbano, que terminaron en el año 2000.

- "Aplastar" a Hezbolá -

La ciudadela obtuvo en 2024 una protección reforzada de la Unesco. El ministro de Cultura libanés, Ghasan Salamé, expresó el viernes su preocupación por el "serio peligro" al que la exponía la ofensiva israelí.

El viernes el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes habían cruzado el río Litani, situado a unos 30 km al norte de la frontera.

Y este domingo el ejército anunció en X que había "ampliado sus operaciones contra objetivos de Hezbolá al norte del río".

"Todos estamos decididos a aplastar el poder de Hezbolá y a cumplir la misión: garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel", afirmó Katz.

Por su parte Hezbolá anunció el sábado nuevos lanzamientos de cohetes hacia el norte de Israel y afirmó estar combatiendo para evitar que las tropas israelíes avancen, especialmente en la región de Nabatiye.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció el sábado la "política de tierra quemada y de castigo colectivo" de Israel que, según él, "no le aportará ni seguridad ni estabilidad".

Sin embargo, defendió la continuación de las negociaciones directas con Israel, iniciadas en abril para resolver el conflicto y rechazadas por Hezbolá, al considerarlas "el camino menos costoso" para Líbano.

Una nueva ronda de conversaciones entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, está prevista los días 2 y 3 de junio en Washington.

El viernes, se celebró una reunión militar en el Pentágono, en la que el gobierno libanés no logró obtener un alto el fuego efectivo, ya que el teóricamente vigente desde el 17 de abril no se respeta.