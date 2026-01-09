Italia estima que la UE debe restablecer el diálogo con Rusia

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo el viernes que la Unión Europea debería retomar el diálogo con Rusia para intentar poner fin a la guerra con Ucrania, que se acerca a su cuarto aniversario.

"Pienso que ha llegado el momento de que Europa hable con Rusia", declaró la dirigente de extrema derecha en una rueda de prensa de inicio de año.

"Si Europa decide participar en la fase de las negociaciones en curso hablando solo con una de las partes implicadas, temo que su capacidad de influir positivamente será muy imitada", estimó.

Meloni recalcó que comparte la visión del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó en diciembre que sería "útil" que Europa retomara el contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Los contactos entre la UE y Rusia están prácticamente suspendidos desde la invasión rusa de Ucrania de febrero de 2022.

Estados Unidos, que mantiene contacto con Putin, ha asumido el liderazgo en las negociaciones de paz.

"La cuestión es saber quién debería hacerlo", indicó Meloni. "Porque si cometiéramos el error de, por un lado, restablecer la comunicación con Rusia y, por otro, acudir de forma descoordinada, estaríamos haciendo un favor a Putin, y eso es lo último que deseo", apuntó.

La primera ministra defendió la idea de nombrar un enviado especial europeo para coordinar la posición común del bloque.

"Siempre he sido partidaria de nombrar un enviado especial europeo para la cuestión ucraniana, alguien que pueda sintetizar posiciones y permitirnos hablar con una sola voz".