Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Japón desplegó misiles de largo alcance en una región del suroeste cercana a China, informó el martes su ministro de Defensa, cuando las relaciones con Pekín se encuentran en su punto más bajo de los últimos años.

Los proyectiles se instalaron en Kumamoto, en la isla de Kyushu, en un intento de Japón por reforzar su respuesta militar ante el aumento de la actividad naval china en el mar de China Oriental.

"Las capacidades de defensa a distancia nos permiten contrarrestar la amenaza de las fuerzas enemigas que intentan invadir nuestro país (...), al tiempo que garantizamos la seguridad de nuestro personal", afirmó el ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi.

Este sistema de misiles guiados tierra-mar tiene un alcance de unos 1.000 kilómetros, lo que pone a partes del territorio continental chino a su alcance. Por ejemplo, Shanghái se encuentra a unos 900 kilómetros de Kumamoto.

Koizumi también señaló que se desplegó en Shizuoka, otra zona costera más cercana a Tokio y orientada hacia el Pacífico, un proyectil de hipervelocidad diseñado para defender islas remotas de las fuerzas enemigas.

Por su parte, China ha estado reforzando su ejército y está involucrada en una serie de disputas territoriales con otros países de la región, incluido Japón, por las islas Senkaku, conocidas como Diaoyu en el gigante asiático.

Las relaciones de Japón con Pekín se han deteriorado en los últimos meses después de que la primera ministra Sanae Takaichi insinuara en noviembre que Tokio podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán, una isla de régimen democrático que China reclama y no descarta tomar por la fuerza.