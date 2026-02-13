Japón incauta un barco pesquero chino y detiene a su capitán

Japón incautó un barco pesquero chino y detuvo a su capitán, informaron este viernes las autoridades, en una medida que probablemente intensificará las tensiones con Pekín.

En noviembre, la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, enfureció a China al sugerir que Tokio intervendría militarmente si Pekín intenta tomar por la fuerza a Taiwán, una isla de régimen democrático que reclama como propia.

Los dos gigantes asiáticos mantienen estrechos vínculos económicos, pero los comentarios de Takaichi enturbiaron las relaciones y generaron medidas de ambos lados.

"Se ordenó al capitán de la embarcación que se detuviera para una revisión de un inspector de pesca, pero el barco no acató la orden y huyó", indicó la agencia de pesca japonesa.

"En consecuencia, el capitán del navío fue arrestado ese mismo día", añadió el ente en un comunicado.

El incidente ocurrió el jueves dentro de la zona económica exclusiva de Japón, frente a la prefectura de Nagasaki, que no es considerada un área en disputa, según la nota.

Se trata de la primera incautación de un barco pesquero chino por parte de las autoridades niponas desde 2022.

El capitán de la embarcación fue identificado como Zheng Nianli, de 47 años y nacionalidad china. Se desconoce la situación de las otras 10 personas que se encontraban a bordo del buque, de nombre Qiong Dong Yu.

"Para evitar las operaciones de pesca ilegal por parte de barcos extranjeros, seguiremos tomando medidas firmes y llevando a cabo actividades de control", afirmó el portavoz jefe del gobierno japonés, Minoru Kihara.

China tiene varias disputas territoriales con Japón y se han producido repetidos incidentes en torno a las islas Senkaku, conocidas como Diaoyu en China.

La detención de otro capitán de un barco pesquero chino en 2010 frente a esas islas en el mar de China Oriental se convirtió en un importante incidente diplomático entre ambos países.