JD Vance llega a Azerbaiyán en una gira de paz tras visitar Armenia

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, llegó el martes a Azerbaiyán, un día después de visitar Armenia, en un viaje regional destinado a consolidar un proceso de paz mediado por Estados Unidos entre los vecinos del Cáucaso.

La visita sigue a la mediación del presidente Donald Trump el año pasado para un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, que libraron dos guerras por la región de Karabaj.

Se espera que impulse un proyecto emblemático de comunicaciones de transporte que integre a ambos países en una nueva ruta comercial este-oeste.

Azerbaiyán tomó Karabaj en una ofensiva relámpago en 2023, poniendo fin a tres décadas de control por parte de separatistas armenios.

En una cumbre en la Casa Blanca en agosto de 2025, Trump negoció un acuerdo entre por el que ambos países se comprometieron a renunciar a reclamaciones sobre el territorio del otro y a abstenerse de usar la fuerza.

Vance también declaró que el tema de los líderes separatistas armenios encarcelados en Azerbaiyán "ciertamente saldrá" durante sus conversaciones con los líderes azerbaiyanos.

La semana pasada, un tribunal militar en Bakú dictó largas penas, incluyendo cadena perpetua, a líderes separatistas armenios en un juicio por crímenes de guerra.

Más de 20 grupos armenios de derechos humanos enviaron una carta abierta instando a Vance a ayudar a asegurar la liberación de los detenidos armenios en cárceles azerbaiyanas, mientras que refugiados de Karabaj realizaron una manifestación en Ereván con la misma demanda.

El Departamento de Estado de EE UU indicó que la visita "avanzará los esfuerzos de paz del presidente Donald Trump y promoverá la Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional (TRIPP)".

La TRIPP es un corredor propuesto de carreteras y ferrocarriles diseñado para conectar Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, aislado del territorio principal por Armenia, e integrar la región en una ruta comercial este-oeste más amplia que conecte Asia Central y la cuenca del Caspio con Europa.

Washington presentó el proyecto como una medida para generar confianza tras décadas de conflicto entre ambos países.

Azerbaiyán considera que la apertura de comunicaciones regionales es la principal condición previa para la firma de un tratado de paz integral con su rival.