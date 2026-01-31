Jueza de EEUU rechaza solicitud de Minesota de suspender redadas de inmigración

Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas, que causaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes y generan masivas protestas.

En paralelo, otro juez ordenó a las autoridades liberar a un niño de cinco años y a su padre, detenidos durante una operación del ICE el 20 de enero en Mineápolis, la mayor ciudad de este estado. Su caso conmocionó al país y al mundo.

En el último mes, miles agentes federales, muchos de ellos enmascarados, realizaron múltiples redadas en Minesota en el marco de una campaña antinmigración impulsada por el presidente Donald Trump.

Sus métodos y las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis provocan protestas masivas, con miles de personas desafiando el frío polar para reclamar el fin de estos operativos.

Minesota argumentó que la operación ordenada por el gobierno violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menendez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

Menendez matizó que esta decisión no es un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado.

Tampoco se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringían la ley.

La sentencia se produce tras la protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minesota el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la clase dirigente demócrata del estado.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró la decisión de la jueza como una "enorme victoria judicial", mientras el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, se dijo decepcionado.

"Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis", añadió en un comunicado.

- Cuotas de deportaciones -

En un caso diferente contra el estado federal, un juez de Texas ordenó el sábado a las autoridades que pusieran en libertad antes del martes a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre.

Su detención el 20 de enero en Mineápolis conmovió más allá de Estados Unidos. La fotografía del pequeño, usando un gorro celeste con orejas de conejo y siendo sostenido de la mochila por un agente de migración se volvió viral.

Desde entonces, padre e hijo fueron enviados a un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1.800 kilómetros de Mineápolis.

"El caso tiene su origen en la mal concebida e incompetente implementación del objetivo buscado por el gobierno de alcanzar cuotas diarias de deportación, al parecer incluso si ello exige traumatizar a niños", escribió el juez de distrito Fred Biery.

"También parece que el gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia", escribe el juez, antes de citar palabras de Thomas Jefferson sobre la necesidad de prevenir el autoritarismo.

Las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes con pasamontañas y fuertemente armados provocaron protestas por todo el país, lo que obligó a Trump a sustituir al frente del despliegue en Minesota al comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, por su hombre de confianza en materia migratoria, Tom Homan, quien se comprometió a reducir los operativos en la zona.

No obstante, el mandatario republicano volvió a calificar el sábado a los manifestantes de "agitadores" en su red Truth Social y aseguró que las fuerzas federales estaban listas para ayudar si fuera necesario a las policías locales para hacerles frente.

Los operativos policiales perturbaron la vida de los habitantes de Mineápolis, incluso algunos se encierran en sus casas por miedo a ser arrestados.

"Es inhumano vivir así, prisionero en tu propia casa", dijo a la AFP Ana, que declaró usando un seudónimo. Desde hace dos meses, esta familia mexicana se atrinchera en su casa con doble vuelta de llave.