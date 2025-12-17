Kast apoya "cualquier situación que termine con una dictadura" en Venezuela

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya "cualquier situación que termine con una dictadura" al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires.

"Claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (...) pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco", dijo este martes el líder de derecha en su primer viaje al exterior tras ganar las elecciones el domingo en Chile.

El gobierno del estadounidense Donald Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, principalmente con un despliegue militar en el mar Caribe y la incautación de petróleo.

Refiriéndose a los cerca más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros líderes de la región la creación de "un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países".

En este sentido dijo haber hablado el tema con Milei, así como los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

"Todos tienen plena conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable", dijo.

Maduro comparó el lunes a Kast con Adolf Hitler y le exigió "respetar" a los venezolanos en Chile.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión.

Kast negó este martes en la rueda de prensa la intención de expulsar a los inmigrantes irregulares al iniciar su mandato "porque no hay capacidad". Sin embargo, los instó a que "tomen sus cosas, se vayan y después postulen a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla".

Unos siete millones de venezolanos emigraron desde 2014, huyendo de la grave crisis humanitaria, política y económica en su país. La mayoría se concentran en España, Estados Unidos y Latinoamérica.

- Mapa político -

En su encuentro en Casa Rosada con Milei, quien se ha posicionado como un referente de la ultraderecha global, ambos líderes "establecieron prioridades" en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, según la presidencia argentina.

Kast, un ultraconservador de 59 años, sucederá al izquierdista Gabriel Boric, en un giro político a la derecha que marca a América Latina.

Milei fue uno de los primeros mandatarios en felicitar el triunfo electoral de Kast. "Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", escribió.

Para Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín de Argentina, más que un "reacomodamiento del mapa político" la victoria de Kast muestra "un avance de las extremas derechas en América del Sur".

"Milei ya no es el único de estos líderes populistas de extrema derecha muy alineados con la agenda de la ultraderecha conservadora de Occidente, donde están Donald Trump, Giorgia Meloni (en Italia) y el partido Vox en España", añadió.

Argentina y Chile tienen una relación sólida y diversificada con cooperaciones en el ámbito militar, así como en educación, salud e infraestructura que se sostienen a pesar de los cambios de gobierno, dijo Frenkel a la AFP.

"Siempre se apostó a profundizar la relación bilateral", añadió el experto, quien no espera "grandes cambios a nivel regional ni en la relación bilateral en lo comercial".

Milei asistirá a la toma de mando de Kast el 11 de marzo, informó la presidencia argentina.