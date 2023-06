Kerry dice que 10.000 millones de habitantes en la Tierra es insostenible

Con casi 10.000 millones de seres humanos en 2050, el crecimiento demográfico mundial en insostenible en su forma actual, advirtió el enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry.

Desde noviembre hay oficialmente más de 8.000 millones de habitantes en la Tierra, más del triple que en 1950.

En un momento en que las necesidades alimentarias y energéticas ya amenazan los recursos y el clima del planeta, esta cifra se acercará a los 10.000 millones (9.700) a mediados de siglo, según las proyecciones de la ONU.

"Personalmente no creo que sea sustentable", afirmó Kerry en una entrevista con AFP el martes en Oslo.

"Tenemos que resolver la cuestión de la sostenibilidad y el número de personas que tenemos que cuidar en el planeta", agregó.

La Tierra se ha calentado alrededor de 1,2ºC desde la era preindustrial, lo que deja poco margen para alcanzar la meta del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento a 1,5ºC.

El hecho de alimentar a 8.000 millones de personas genera actualmente más de una cuarta parte de las emisiones causantes del cambio climático: alrededor de 40% se deben a la ganadería y el desperdicio de alimentos, y el resto a la producción de arroz, uso de fertilizantes y la conversión de suelos y la deforestación.

En un trágico efecto boomerang, el cambio climático complica también la producción de alimentos con sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.

"He estado en varios países africanos donde están muy orgullosos de su aumento de natalidad, pero el hecho es que es insustentable para la vida actual, mucho menos cuando sumas los números futuros", sostuvo Kerry, de 79 años.

"No recomiendo una reducción de la población. Creo que tenemos la vida que tenemos en el planeta y debemos respetarla, pero podríamos hacerlo mejor de muchas maneras", agregó.

- Sin desperdicio -

Evitar viajar en avión, consumir menos carne, mejorar el aislamiento de su vivienda: una parte de los esfuerzos climáticos pasa por cambios de hábitos.

Según un informe publicado el viernes por su agencia ambiental, Noruega podría reducir sus emisiones en 4,5 millones de toneladas de CO2 en el período 2024-2030 si sus 5,5 millones de habitantes acatan las recomendaciones alimentarias de sus autoridades de salud.

Una de las principales palancas es conseguir que los carnívoros se ciñan a menos de 500 gramos de carne roja a la semana.

Pero aunque los investigadores han calculado que harían falta otros cinco planetas para proporcionar a todos los humanos la misma dieta de los estadounidenses o los brasileños, Kerry no piensa pedirle a sus compatriotas comer menos hamburguesas.

"Creo que esas son opciones de las personas por su cuenta, lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo, pero lo que yo recomiendo es que cambiemos nuestras prácticas de alimentar al ganado", sostuvo.

"Ahora hay muchas, muchas tecnologías nuevas y muchas nuevas formas de agricultura regenerativa. Puedes producir todo tipo de productos agrícolas con menos perturbaciones a la Tierra, mucho menos intensidad de recursos", aseguró.

Pero este ex secretario de Estado y ex candidato presidencial en 2004 rechaza cambios de arriba abajo en la vida cotidiana. "No creo que sea necesario sacrificar un estilo de vida para conseguir lo que necesitas", expresó.

"Se puede tener un mejor estilo de vida, comer mejor y alimentar a más gente si dejamos de desperdiciar tanta comida. Hay muchas opciones sin tener que decirle a alguien 'oiga, le vamos a obligar a...'".