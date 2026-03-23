Kim Jong Un, reelegido presidente de asuntos de Estado en Corea del Norte

El órgano legislativo de Corea del Norte reeligió a Kim Jong Un como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado, el máximo órgano de decisión y de gobierno del país, anunció el lunes la agencia oficial de noticias KCNA.

"La Asamblea Popular Suprema de la RPDC (República Popular Democrática de Corea, ndlr) reeligió al camarada Kim Jong Un como presidente de los Asuntos de Estado en la Primera Sesión, la primera actividad de asuntos de Estado de su 15º mandato, el 22 de marzo", señaló el informe de KCNA.

El informe indicó que la decisión de elegir a Kim para el "puesto máximo en el Estado norcoreano reflejaba "la voluntad y el deseo unánimes de todo el pueblo coreano".

Corea del Norte fue fundada por Kim Il Sung, el abuelo de Kim Jong Un, en 1948. Heredero de la dinastía comunista, Kim Jong Un la gobierna desde la muerte de su padre, Kim Jong Il, a finales de 2011.

Analistas señalan que la sesión actual de la asamblea también podría abordar posibles enmiendas constitucionales que podrían incluir la codificación formal de las relaciones intercoreanas como relaciones entre "dos Estados hostiles".